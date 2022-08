Horóscopo de 14/8: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua Vazia das 12h12 até 17h44

Quando as incertezas apertam teu coração é porque perdeste de vista a confiança nos mistérios da vida que, sem complicadas elaborações, são os responsáveis por estares, aqui e agora, lendo estas linhas que te lembram que tua presença é um milagre. Não foste tu que decidiste teu nascimento nem tampouco a família em que nasceste, tua presença é resultado de uma complexa dinâmica de homeostasia cósmica, sobre a qual não tiveste, nem tens agora, domínio algum.

A falta de domínio que te angustia não te tortura, o que te atormenta é a pretensão, muito humana, diga-se de passagem, de dominar o que não pode ser dominado, porque a dinâmica do Universo te contém, mas tu nunca poderás conter a dinâmica do Universo com tuas pretensões.

Te entrega com confiança ao que é maior que ti, e verás os milagres.

ÁRIES: Mesmo que nada esteja sob seu controle, ainda assim há progresso evidente acontecendo. Só isso deveria servir de argumento para você deter a voragem de preocupações, se concentrando no fluxo livre da vida e o aproveitando.

TOURO: Procure explicar direito suas intenções e, também, a maneira com que pretende colocar em marcha seus planos. Isso será muito melhor do que surpreender as pessoas com movimentos que as assustarão e deixarão desconfiadas.

GÊMEOS: Há coisas que sua alma fica sabendo, mas que não poderiam ser comentadas, porque as pessoas não apenas não entenderiam, como também acabariam interpretando de uma forma distorcida que só complicaria a situação.

CÂNCER: Este é um daqueles momentos em que a alma não sabe se seria melhor seguir os conselhos recebidos, ou continuar fazendo o que lhe parece ser mais sábio. Busque um equilíbrio entre as duas perspectivas, isso sim.

LEÃO: Nem sempre as atitudes simpáticas brindam com o melhor que poderia acontecer dentro de uma situação. Não é que você ou qualquer pessoa deva praticar a antipatia de vez em quando, mas tampouco a rejeitar quando necessária.

VIRGEM: Você não tem como dominar a situação em andamento, portanto, melhor seria renunciar o mais rapidamente possível a essa pretensão, e se entregar confiante ao que der e vier, porque dará e virá muita coisa boa.

LIBRA: As determinações que algumas pessoas fazem agora afetam diretamente seus planos, porém, em vez de se lançar ao conflito, neste momento seria melhor você readaptar tudo, porque as mudanças vêm por bem.

ESCORPIÃO: Enquanto tudo seja explicado direito entre as pessoas, por mais difíceis que sejam as condições que elas precisem suportar, pelo menos terão uma margem de manobra previsível para tomar suas decisões. Em frente.

SAGITÁRIO: Pouca coisa pode ser feita agora, mas se a fizer envolvendo seu coração e tratar tudo e a todos com carinho, então você verá crescer a importância do que, a princípio, parecia tão pouco que não merecia atenção.

CAPRICÓRNIO: Se você não consegue se divertir e passar bons momentos porque pesa em sua alma a preocupação com as contas e finanças, então você precisa, antes de tudo, solucionar essa situação, porque está de ponta-cabeça.

AQUÁRIO: Algumas atitudes firmes precisam ser tomadas, ainda que isso crie certo desconforto na dinâmica dos relacionamentos que servem de referência à sua alma. A firmeza há de se basear na necessidade que você deve suprir.

PEIXES: Apesar de, teoricamente, ser hoje um dia de descanso, valeria a pena você responder à tensão que circula forte através de sua presença, indicando que há ações que podem ser empreendidas agora, apesar de ser domingo.