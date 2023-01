Horóscopo de 15/1: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

Em nossas modernas reflexões sobre a vida, concluímos que seria melhor nos desenvolver individualmente, sem levar em consideração o que nossos semelhantes e diferentes opinarem ao nosso respeito, e isso pareceria razoável, dada a dificuldade que encontramos em valorizar o olhar alheio sobre nós, quase sempre severo e cheio de julgamentos.

Essa atitude, porém, não tem como resolver nosso problema, porque é artificial, um ser humano não pode se desenvolver nem tampouco melhorar se importando apenas consigo mesmo, porque nada no Universo tem utilidade somente para si. De que serviria o Sol se brilhasse apenas para si? Da mesma forma, de que serviríamos nós se nosso conhecimento, nossa vibração emocional e nossa beleza e potência físicas fossem destinada a nos relacionarmos apenas com os espelhos?

ÁRIES: Como fazer para que seus anseios tenham cabimento na realidade cotidiana? Faça disso o desafio maior para os próximos tempos, porque a alma enxerga panoramas que, por enquanto, não teriam cabimento na realidade.

TOURO: É impossível dar um passo maior do que a perna, a não ser que você pretenda isso mesmo e pague o preço, que não se pode saber antecipadamente qual seria, só que haveria mesmo um preço por esse atrevimento.

GÊMEOS: Provavelmente, você enxerga o que para as outras pessoas passa despercebido, e aí você pretende esclarecer, mas como esclarecer alguém que não enxerga o que você enxerga? Essa é uma pretensão fadada ao desapontamento.

CÂNCER: Aqueles conflitos que não se pode expressar são justamente a fonte de todos os ressentimentos. De uma maneira ou de outra, não deixe passar em branco nenhuma oportunidade de expressar aquilo que lhe dá nos nervos.

LEÃO: Se as tarefas fossem divididas com justiça, nunca haveria queixas, mas acontece o contrário, e de forma solapada ainda, sem se colocar as cartas verdadeiras sobre a mesa. Cuide para que isso aconteça com menos frequência.

VIRGEM: Há tempos em que é relativamente simples existir, mas há outros em que a sucessão de tensões e conflitos complica bastante o que deveria ser simples. Nada a fazer a não ser aceitar a sequência e oscilação dos ciclos.

LIBRA: Este é o momento em que sua alma duvida da própria capacidade, porque apesar de a ambição sinalizar perspectivas que entusiasmam, ao mesmo tempo lhe dá uma sensação de impertinência. Duvidando ou confiando, siga em frente.

ESCORPIÃO: Sua alma é uma excelente investigadora, e esse dom seria muito bem aproveitado se servisse ao propósito de você reconhecer como é que acaba sempre se metendo em encrencas, apesar de pretender evitar todas.

SAGITÁRIO: Todas as tensões precisam ser passadas a limpo, mas há de se encontrar a hora em que as pessoas envolvidas também queiram o mesmo, porque de outra forma você bateria em teclas que ninguém dá a mínima importância.

CAPRICÓRNIO: Procure reconhecer que você dá trabalho a você, complicando situações que poderiam ser administradas com mais leveza, dado não terem tanta importância assim. É valorizando o que não tem valor que tudo se complica.

AQUÁRIO: Desconhecer o que se deseja não diminui a força do desejo. Nossa humanidade é abstrata o suficiente para desejar, sentir essa força, ser atraída à ação, sem, no entanto, conhecer o que busca e o que lhe espera.

PEIXES: Entre o que você gostaria de fazer e o que pode ser feito há uma tensão constante, que requer administração sábia, porque de outra maneira produziria uma irritação destrutiva que jogaria todos seus planos por terra.