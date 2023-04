Horóscopo de 15/4: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua míngua em Aquário.

O ser humano que tu és é uma entidade sofisticada que se integra a uma rede de interdependência objetiva e subjetiva, através da qual o funcionamento do Universo em que tudo acontece e é distribui esse mistério supremo que chamamos Vida.

Nenhuma máquina ou tecnologia consegue reproduzir esse funcionamento, porque a cobiça humana desconecta todas suas criações, pela razão de que sem a desconexão, as fronteiras e os limites seria impossível ganhar dinheiro, o qual só existe como resultado de não desenvolvermos todas as potencialidades que nos são inerentes, mediante as quais não precisaríamos de internet para nos conectarmos ou comunicarmos, nem tampouco consumiríamos recursos do planeta para produzir energia que faça essas máquinas imperfeitas funcionarem.

ÁRIES: As pessoas mudam de opinião e sua alma fica levitando entre o nada e a eternidade, sem ponto de apoio. Isso, porém, servirá para você obter mais independência e autonomia, prescindindo do apoio que as pessoas dariam.

TOURO: O que ontem parecia certo e seguro, hoje é incerto e produz insegurança. Assim andam as coisas, mudando loucamente de minuto a minuto, e isso não há de ser encarado como algo negativo. Assim são as coisas.

GÊMEOS: Verifique seus pontos de vista objetivamente, porque muito provavelmente as coisas mudaram mais rapidamente do que sua alma é capaz de entender, e os pontos de vista, assim, foram ficando obsoletos. Melhor mudar.

CÂNCER: Sonhar e não descansar, essa é uma combinação perigosa, porque a alma precisa passar para o outro lado da realidade periodicamente, já que só isso lhe produz serenidade. O lado de cá é estressante demais para aguentar.

LEÃO: O bom entendimento entre as pessoas produz serenidade e confiança, mas é um tipo de situação bastante incomum nos dias de hoje, já que a ansiedade tem substituído a confiança na dinâmica dos relacionamentos. É assim.

VIRGEM: Nem todo dia precisa ser recheado de atividades úteis, há também necessidade de perder tempo, de se deixar levar pela vida sem que alguma tensão promova a urgência de ter tudo sob controle. Relaxe, está tudo certo.

LIBRA: Encontrar alegria e regozijo é necessário, mas nem sempre essas condições estão nos lugares e situações corriqueiras. É preciso se aventurar e buscar novos horizontes, mas também recuar quando não há nada a fazer.

ESCORPIÃO: O desconforto é um bom sinal, apesar de incômodo. É um bom sinal porque dessa forma sua alma se mexe em busca de novas experiências. Isso é necessário, mas também precisa ser feito com bastante cuidado e atenção.

SAGITÁRIO: Há dias, como hoje, em que se a sua alma prefere evitar encrenca o melhor é calar a boca e se fingir de morto, mesmo diante de situações que fazem seu sangue ferver. Melhor do que entrar em brigas intermináveis.

CAPRICÓRNIO: Às vezes a alma acerta rapidamente, noutras se envolve em desacertos que vão se multiplicando através de cada atitude tomada, mesmo pelas que supostamente você pretenderia consertar os erros. Suspenda a atividade.

AQUÁRIO: Acertar na tecla é o assunto! Muitas coisas acontecem e muitas mais estão na fila para se manifestarem, mas o dia continua tendo o mesmo tempo de sempre e é necessário selecionar melhor as experiências. É por aí.

PEIXES: Num dia como hoje é melhor evitar qualquer tipo de precipitação, porque nada, absolutamente nada, compensaria o estranho estado de humor. Seria mais sábio ficar em silêncio, sem se exigir, apenas acompanhando a vida.