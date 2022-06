Horóscopo de 15/6: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua em Capricórnio ainda Cheia.

Se somos um ser que sonhamos, ou se somos o sonho de um ser que sonha, de uma forma ou de outra, ou com as duas sendo realidades simultâneas, fato é que, na hora do vamos-ver, que é quando temos de tomar nossas decisões solitárias e complicadas, nós experimentamos uma pressão enorme e vamos pela vida afora e dentro nos resolvendo do jeito que dá, e de vez em quando nos sentimos vulneráveis sobre a inefável certeza de não saber como está dando certo, se não temos controle sobre nada.

E, no entanto, vai tudo dando mais ou menos certo, porém, sabemos também, que é para dar muito mais certo, e olhamos ao mundo cientes de que está tudo errado, e que se torna inevitável que as novas gerações explodam numa revolta que será impossível deter, porque nós, os seres humanos, ainda não sabemos evoluir por amor, só pela dor.

ÁRIES: Nem todos os sentimentos que devoram sua alma por dentro são condizentes com os acontecimentos, em muitos casos esses embolam o meio do campo e deixam você com a sensação de tudo poder explodir a qualquer hora.

TOURO: Confie nos mistérios da vida, mas faça sua parte também, porque não há forma de algo acontecer sem haver a contrapartida de sua ação prática. Você é instrumento da vida, você assume o lugar de ação pertinente.

GÊMEOS: Realmente, não haveria como sua alma se conformar com pouco, porque este é um momento em que a ambição não descansa, tenta se apropriar de todo e qualquer objetivo, para o inflar com sua motivação. Domestique a ambição.

CÂNCER: Realmente, não existe nada mais parecido com a normalidade de outrora, e isso veio para ficar, não é uma fase apenas. Portanto, seria interessante você começar a adaptar seu ritmo cotidiano a uma nova normalidade.

LEÃO: Há um lugar certo para cada coisa, um tempo correto para manifestar, outro para calar, tudo isso sua alma reconhece. Por que, então, essa vontade de se precipitar, ciente de não ser o tempo certo? Por que?

VIRGEM: Há momentos em que é melhor seguir em frente, mesmo que essa atitude atropele as vontades das pessoas que, nesse momento, se encontram envolvidas. Há momentos em que o desejo próprio há de prevalecer. É agora.

LIBRA: Pode ser difícil, pode parecer impossível, mas você só comprovará se sua avaliação está certa a partir do momento em que iniciar uma ação prática, a qual definirá o real alcance de sua capacidade de intervir. Em frente.

ESCORPIÃO: Evite fazer ilusão demais sobre uma expectativa que pode, ou não, acontecer. Evite se iludir com resultados maiores, porque, mesmo que os milagres sejam reais e aconteçam, não é sábio depender demais desses.

SAGITÁRIO: Nada mais motivador do que uma certeza, porém, neste momento seria mais sábio continuar investigando a realidade, e comprovando a cada passo se essas certezas motivadoras continuam sendo vigentes. Talvez não.

CAPRICÓRNIO: Faça as contas, mas faça com sinceridade, não se atendo apenas ao gasto material, porém, considerando também todo o desgaste intelectual e emocional que envolve fazer o que sua alma pretende. Tudo sincero.

AQUÁRIO: Tome as atitudes pertinentes a cada caso, em nome de resolver os perrengues e adiantar expediente, porque não há mais tempo a perder. Ainda assim, é uma escolha, você pode perder tempo se quiser, mas não é aconselhável.

PEIXES: Cuide para que suas certezas não se transformem nas justificativas que sua alma arvorará para legitimar os atropelamentos e precipitações que fizer. Tudo há de ser feito com calma e pausadamente, isso sim.