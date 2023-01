Horóscopo de 16/1: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

A teoria moral de como o mundo deveria ser não é condizente com a realidade desse mundo, e quando falo de mundo não faço referência a uma entidade abstrata e distante, mas à própria constituição de nossos relacionamentos e de nossa maneira de pensar, o que faz com que esse desencaixe entre a teoria e a prática seja não apenas uma questão macrossocial, como também um aspecto de nossa intimidade.

Mediante raciocínios intrincados justificamos moralmente as diretrizes e como boas pessoas que somos tentamos nos adaptar a como as coisas deveriam ser, mas o tempo inteiro sobram as emoções que, sempre verdadeiras, não nos permitem confundir a realidade com a teoria.

Como resultado, na maior parte do tempo somos moralmente controlados e emocionalmente desajustados, e não há como solucionar isso.

ÁRIES: Muitas negociações são necessárias para você chegar aonde deseja, portanto, para começo de conversa, se muna de paciência e presença de espírito para encarar todas as conversas e pequenos conflitos que isso acarretar.

TOURO: Partir para a aventura da vida mais uma vez, mas sem deixar de lado a segurança, essa é uma manobra complexa, que vai dar mais trabalho do que você imagina, porque é muito difícil que tudo tenha cabimento ao mesmo tempo.

GÊMEOS: Quando a alma se preocupa, ela se convence de que os argumentos que a fazem sentir esse peso são legítimos e, inclusive, que o apocalipse vai acontecer a qualquer momento. Porém, o tempo passa e a preocupação desaparece.

CÂNCER: Você sabe que será impossível satisfazer todo mundo, mas ainda não é possível deixar isso claro para as pessoas envolvidas, porque as reações seriam bastante negativas, e isso produziria problemas ainda maiores.

LEÃO: Sempre haverá uma ponta solta, um detalhe que não encaixa, mas mesmo assim dará para continuar em frente, porque se você esperar que tudo esteja no lugar certo, acabará acontecendo apenas isso, você esperar.

VIRGEM: Aparentemente, se você fizesse tudo que deseja, esse seria o cenário ideal. Porém, como isso nunca aconteceu, não se sabe se o sentimento seria realista. Melhor continuar vivendo a vida com realismo, isso sim.

LIBRA: Por enquanto, não dá para satisfazer todas as demandas ao mesmo tempo, porque são contraditórias entre si. Cabe, portanto, você fazer reflexões sinceras sobre o alcance de seus esforços, e se ater a isso. Melhor assim.

ESCORPIÃO: Todas as suspeitas merecem ser investigadas, para você não se convencer de que seus sentimentos a respeito devem ser privilegiados, porque, de fato, os enganos também produzem emoções muito verdadeiras. Ou não?

SAGITÁRIO: Todo mundo tem seu preço, isto é, todas as pessoas chegam a um valor diante do qual ficam tentadas a vender suas almas. Essa é uma fragilidade do caráter humano, não importa o quanto se resista a aceitar a realidade.

CAPRICÓRNIO: Cuide para você não agregar peso e dificuldades ao seu caminho, complicando coisas que, na prática, não precisariam seguir por esse movimento. Reveja, por isso, suas exigências, para não complicar sua vida.

AQUÁRIO: Suas verdadeiras e ocultas intenções precisam ser tidas em conta, porque se você fizer qualquer tipo de manobra tentando se enganar com que faz uma coisa enquanto deseja outra, aí o cenário vai complicar bastante.

PEIXES: O tempo continua sendo o mesmo, porém, as necessidades aumentaram, e aí sua alma fica um tanto desorientada, porque precisa refletir sobre o que seja real prioridade, e o que possa ser deixado para depois.