Horóscopo de 16/2: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Sol e Saturno em conjunção.

Uma aposta é uma aposta, não se pode pretender nenhuma garantia quanto ao resultado, senão deixaria de ser uma aposta e se transformaria num investimento a prazo fixo. Te digo isso porque neste momento te encontras com a alma sozinha diante das graves decisões que precisas tomar, e por mais que te munas de argumentos racionais e emocionais para as administrar e chegar à melhor possível, no âmago acabarás te deparando com o momento em que a decisão se transforma numa aposta.

Esse precioso tesouro que é o livre arbítrio, a virtude que nos torna humanos, porque sem ela não seríamos quem somos, ela é também a que nos condena à incerteza, porque se somente certezas houvesse, não haveria nada parecido com escolhas, decisões ou dilemas íntimos com que nos haver antes de nos lançarmos nessa ou naquela direção.

ÁRIES: Agora é quando sua alma percebe quem está a favor e quem contraria seus planos, e de forma surpreendente, as pessoas favoráveis nem sempre são as mais simpáticas e acessíveis, elas podem ser apenas hipócritas. É assim.

TOURO: Este é um momento de exposição e de ascensão também, que faz emergir outro tipo de angústia, diferente daquela que imagina que a qualquer momento vai perder tudo. É a angústia de não dar conta do recado.

GÊMEOS: Há muitas mudanças acontecendo, muitas delas apresentam um cenário desconhecido e inseguro, porém, ao mesmo tempo há de se entender que nem tudo está mudando, que há princípios imutáveis que devem ser preservados.

CÂNCER: Nem sempre há de ser feito o que seja desejável, há momentos em que a alma precisa assumir a responsabilidade de fazer o que as outras pessoas não se atrevem, porque se importam mais com a imagem do que com a realidade.

LEÃO: Suas palavras influenciam muito mais do que imagina, e isso pode ser comprovado através das reações que colherá nesta época. Talvez você imagine que possa dizer tudo através de piadas e que essas passariam despercebidas.

VIRGEM: O excesso de rotina é tão pernicioso quanto a falta dessa, sua alma há de encontrar um equilíbrio para que no dia a dia haja cabimento para a necessária previsibilidade sem, no entanto, perder de vista a aventura.

LIBRA: Seja determinante em suas ações e palavras, sem se importar com a insegurança que sua alma sente no íntimo, a qual não transparece a ninguém, só é conhecida por você. Seja determinante, desempenhe seu papel.

ESCORPIÃO: As coisas são como são e não como deveriam ser, mas se você não gosta do que percebe, terá sempre ao seu favor sua força de vontade e empenho para fazer acontecer as coisas do jeito que você imagina deveriam ser.

SAGITÁRIO: A dificuldade de comunicação há de ser desconsiderada, porque neste momento, queiram as pessoas entender você ou não, hão de ser comunicadas as coisas que pesam em sua alma. O resto virá depois para consertar.

CAPRICÓRNIO: Faça tudo que estiver ao seu alcance para assegurar mais conforto, mas sem nada de luxo, apenas o conforto de você saber que pisa em terreno firme e que há certa previsibilidade em tudo que está em andamento.

AQUÁRIO: Agora é um momento em que você precisa se comportar com pulso firme, determinando o rumo das coisas sem se importar com as circunstâncias. Sua determinação há de servir de orientação para outras pessoas.

PEIXES: As coisas que devem acontecer não podem ser detidas, não importa quanto esforço você invista nesse sentido. É melhor aceitar o inevitável como uma lição, uma mensagem que a Vida tenta transmitir a você para sua proteção.

