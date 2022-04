Horóscopo de 16/4: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua Cheia em Libra.

Conhecer outrem é a grande aventura, o atrevimento que pode te tirar do ensimesmamento a que o autoconhecimento te condena. Não que te autoconhecer seja errado, nada disso, tu podes continuar nessa viagem, mas se observas bem, esse processo irá te encerrando cada vez mais em teus labirintos, em vez de te libertar.

Conhecer outrem é a grande aventura, aquela que pode te enriquecer e, por tabela, melhorar sensivelmente a dinâmica de todos teus relacionamentos, porque através do conhecimento do outro, tu saberás que há muito mais em comum entre os humanos do que de diferente.

Conhecer outrem é a grande aventura, porque assim sairás de ti e crescerás além de tua personalidade. Esta é a filosofia atual, que enterra definitivamente a antiga.

ÁRIES: As tensões não precisam degringolar em conflitos, mas serem percebidas como convites para sair do lugar comum, e aproveitar a onda forte deste momento para criar alternativas ao que vinha sendo feito até agora.

TOURO: Tome mais tempo que o habitual para se aprofundar nas reflexões que surgiram, porque isso fará com que você obtenha mais clareza, mesmo que, a princípio, pareça acontecer exatamente o contrário, mais confusão. É assim.

GÊMEOS: Nem todas as pessoas com que você deve tratar agora são simpáticas, e isso não porque elas sejam assim ou assado, mas porque simpatias e antipatias são sentimentos viscerais, que não requerem explicação.

CÂNCER: O momento é de ação, mas não qualquer uma, porém, aquela que seja fruto de planejamento e estratégia. Independente de seu objetivo ser grandioso ou pequeno, o que importa agora é que você aja com planejamento.

LEÃO: A vontade de superação há de ser maior do que a força adversa dessas circunstâncias que teimam em surgir, apesar de todos seus esforços. Evite desistir antes de ter esgotado todos os recursos, e um pouco mais.

VIRGEM: Procure se relacionar com o fator dinheiro com o maior atrevimento possível, porque, apesar de ser necessária a prudência nesse sentido, ao mesmo tempo não se poderia progredir sem dar alguns passos atrevidos.

LIBRA: Adversários e aliados, todos se misturam nesta parte do caminho, mas, ao mesmo tempo, todos sorriem e parecem simpatizar com suas propostas. É a hora em que sua alma precisa fazer uso do discernimento. Aí sim!

ESCORPIÃO: Procure ser maior do que essas apreensões que parecem querer puxar conversa, desviando a atenção de tudo o mais que está em andamento. Motivo para apreensão sempre haverá, o que não haverá sempre é atenção disponível.

SAGITÁRIO: Identifique as pessoas que têm potencial para se tornarem suas amigas, e procure estender algum tipo de convite a elas, para se sentirem chamadas por você. A amizade é o relacionamento perfeito, invista nisso.

CAPRICÓRNIO: Nada dê por garantido, se debruce sobre os assuntos que representam seus interesses, monitorando tudo que outras pessoas fizerem, e que poderia interferir na gestão dos seus interesses. Hora de atenção.

AQUÁRIO: Observe o pulsar dos hábitos cotidianos, e o quanto brindam com segurança e conforto à sua alma. Projete sua mente ao futuro e tente imaginar que tipo de hábito levaria você daqui até esse futuro. É assim que se faz.

PEIXES: Você não precisa fazer manobras extravagantes para sentir a medida de segurança que sua alma exige, porém, para não cometer esse erro, você precisaria valorizar devidamente tudo que se encontra ao seu alcance.