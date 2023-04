Horóscopo de 16/4: veja prevsiões para este domingo

Data estelar: Lua míngua em Peixes.

Em primeiro lugar, evita te enganar com que qualquer máquina que adquirires fará por ti o trabalho que somente tu poderias empreender. Em segundo lugar, e com a alma esclarecida a respeito de onde está o poder, não na máquina, mas na capacidade que tu desenvolvas para a utilizar da melhor maneira possível, aceita o inevitável destino de não existir nada parecido com felicidade individual a expensas da infelicidade coletiva.

Tua presença no Universo é interdependente e tudo que fizeres para te isolar do ambiente, das pessoas e da realidade, se voltará contra ti em algum obscuro momento em que te esqueças da causa de tua infelicidade, e então terás de despender recursos para, através da terapia, compreenderes que é uma tolice transgredir as leis do Universo.

ÁRIES: A desorientação que a alma experimenta não há de ser levada a sério, sendo até importante isso acontecer, porque o estado do mundo anda tão desvairado que seria impossível viver dentro de uma bolha de isolamento.

TOURO: É uma boa hora para reunir pessoas com que sua alma se sinta bem, não porque sejam puxa-sacos, mas porque criem um ambiente de familiaridade onde o conforto e a segurança sejam as virtudes predominantes.

GÊMEOS: Não importa que hoje seja domingo no calendário da civilização, porque no tempo da alma hoje é um dia produtivo, cheio de ideias e de energia para as colocar em marcha. Anote suas ideias, senão elas desaparecem.

CÂNCER: A mente se abre e recebe informações preciosas, mas encontra resistência nos pontos de vista consolidados, visões que raramente são questionadas, porque se confundem com os princípios, apesar de não ser esses.

LEÃO: Agora é um bom momento para dar um passo maior do que a perna, não para se frustrar com os resultados, mas para treinar o espírito de aventura, sair da zona de conforto negativa que só promove a preguiça. Isso não.

VIRGEM: Achar a companhia certa é um objetivo de milhões de pessoas que, neste mesmo momento, se angustiam com isso. Por que será que essa busca de tanta gente não consegue encontrar a combinação perfeita? É um grande mistério.

LIBRA: O melhor a fazer num dia como hoje é colocar ordem naquelas gavetas e armários onde vão parar as coisas que você não deseja encarar de imediato, as questões que eternamente são deixadas para depois. Desentulhe.

ESCORPIÃO: Há divertimento disponível, mas ao mesmo tempo oculto no meio dos pensamentos ansiosos que povoam a mente. Para você descobrir onde estaria o divertimento, em primeiro lugar precisa desanuviar sua própria mente.

SAGITÁRIO: Procure ficar em paz com sua própria alma, mas sem que isso signifique anular as questões em andamento que precisam ser resolvidas com máxima sabedoria, já que têm ramificações complexas que merecem sua atenção.

CAPRICÓRNIO: É nas pequenas coisas do dia a dia, aquelas que normalmente são feitas no automático, que sua alma tem, neste momento, a chance de encontrar bastante regozijo. Portanto, não se complique, viva um momento após o outro.

AQUÁRIO: A medida de segurança e conforto que pode ser desfrutada agora será muito mais deliciosa se puder ser compartilhada, mas eis a questão, porque nem sempre há pessoas qualificadas disponíveis para acompanhar seu caminho.

PEIXES: A energia renovada que circula através de seu corpo e alma há de ser canalizada a algo mais interessante do que a preguiça, porque para essa qualquer hora é hora, mas para a sabedoria o tempo é sempre curto.