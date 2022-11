Horóscopo de 17/11: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Mercúrio ingressa em Sagitário.

Consagra teu intelecto ao que verdadeiramente desejas para ti, e te purifica a cada instante para que não caias na tentação de te envolver em lutas e oposições a respeito de tudo que parece ser um obstáculo, porque se nessa tentação caíres, então tua vida se desviará ao frenesi destrutivo dos infindáveis obstáculos e nunca te sobrará tempo para te consagrares àquilo que verdadeiramente desejas para ti.

E cuida de teu corpo físico sem que este tome tempo demais, porque teu corpo há de ser o servidor de tua consciência, e não o contrário, que tua consciência seja submissa às demandas físicas o tempo todo.

O desalento é natural, diante da complexidade que fica evidente, porém, evita estacionar nesse, porque nenhuma litania de queixas e dores te ajudará a sair do atoleiro em que a humanidade se meteu.

ÁRIES: Novas e excelentes ideias se apresentam, e o fazem de diferentes maneiras, através de visões interiores, por meio de reflexões feitas sobre as notícias, ou porque algumas pessoas apresentam com clareza suas pretensões.

TOURO: Investigue tudo que levantar suspeitas em sua alma, porque nesta hora as informações fidedignas se misturam com os desejos retorcidos que circulam pela alma de nossa humanidade, produzindo informações deformadas.

GÊMEOS: Às vezes as pessoas cutucam em suas feridas, mas de forma inadvertida, sem pretender infligir qualquer tipo de sofrimento. Ainda assim, suas intervenções calam fundo na alma, mas é melhor não entrar em conflito.

CÂNCER: Faça muito, faça mais do que normalmente faria, porque enquanto sua alma se mantiver dinâmica e cheia de afazeres para dar conta, o tempo passará e as grandes distorções do mundo não provocarão danos em você.

LEÃO: Desejos legítimos estão misturados com os que seria melhor descartar e esquecer para sempre. Este é um momento em que sua alma precisa brandir o discernimento, capaz de distinguir o desejo falso do verdadeiro.

VIRGEM: Evite a quietude, porque nela serpenteia a inércia, que faz você repetir hábitos e costumes que não agregam nada bom à sua vida. Mantenha o dinamismo, mexa na realidade do seu ambiente, mude os móveis e objetos de lugar.

LIBRA: Ponha a boca no trombone, mas na hora certa, porque ainda que suas palavras contenham verdades contundentes e transformadoras, se ditas na hora ou lugar errados, irão por água abaixo e se perderão. Melhor não.

ESCORPIÃO: Pense de forma prática tudo que você deseja conquistar, porque nesta parte do caminho não é suficiente arder de desejo de realização, agora é quando sua alma também precisa fazer contas, para tudo ser esclarecido.

SAGITÁRIO: Você não precisa divulgar suas intenções, mas tampouco se reprimir se a sua alma quer compartilhar informações Só faça a si o favor de não se aproximar de pessoas fofoqueiras, que podem distorcer tudo.

CAPRICÓRNIO: Um pouco de silêncio fará muito bem a você. Hoje se dedique a observar todo mundo, tomando distância e não se expressando abertamente a respeito de nada nem de ninguém. Assim, suas convicções amadurecerão bastante.

AQUÁRIO: O fator humano complica e simplifica ao mesmo tempo, porque juntas, as pessoas podem mais do que separadas, mas também suas limitações e entendimentos distorcidos acabam se amplificando quando se reúnem.

PEIXES: Faça mais do que normalmente faria, na hora em que sentir cansaço e desejar se atirar ao descanso, procure estender um pouco mais o período de atividade. Faça isso em nome de produzir mais, porque isso é necessário.