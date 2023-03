Horóscopo de 17/3: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção.

A busca pelo extraordinário é o que te faz arder o coração de vontade de realizar o que pressentes, mas que te escorre por entre os dedos enquanto o tempo passa comprometido com tantas coisas ordinárias, que talvez um dia tiveram grande significado, mas que agora se tornaram vazias, reafirmando a necessidade de uma vivência extraordinária.

Enquanto nada extraordinário acontecer, a busca continua, e apesar de muitas coisas merecerem tua atenção e reflexão, tua alma continua ensimesmada numa epopeia que, na melhor das hipóteses, há de te fazer refletir com sinceridade sobre o que te trouxe até aqui e o caminho que ainda tens de trilhar para que o futuro te aproxime ao extraordinário que sabes merecer. A saída é o futuro, o passado não tem absolutamente nada mais para te oferecer, a não ser a repetição de erros.

ÁRIES: Tudo poderia ser diferente, mas não é. Este é o momento em que sua alma deve abandonar o tolo otimismo, assim como também erradicar qualquer traço de pessimismo, abraçando o realismo mágico com que a vida se manifesta.

TOURO: Tudo pode e deve ser negociado, mas não ao ponto de você perder de vista os princípios, sem os quais tudo o mais decairia e se desintegraria. Os princípios são como a coluna vertebral, sem ela, nada mais.

GÊMEOS: Ainda que haja incertezas incômodas circulando pela sua mente, mesmo assim se atreva você a dar passos firmes e concretos, porque só assim você encontrará a oportunidade de fazer os ajustes que seriam necessários.

CÂNCER: Foque sua atenção nas novidades, porque o passado ficou inerte e não tem mais nada de bom para lhe oferecer. A saída é pelo futuro, que começa sempre com um sonho que parece fantástico demais para ser realizado.

LEÃO: Uma vez que se percebe o que se percebe, não dá mais para voltar a ser como era antes, nem fingir que se poderia deixar de saber o que se sabe. O conhecimento é definitivo, uma vez que é percebido, é para sempre.

VIRGEM: É evidente que não será possível fazer com que todas as pessoas apoiem seus movimentos, assim como também fica evidente que aquelas que farão oposição e discordarão hão de ser levadas a sério, e lutar contra elas.

LIBRA: Muitas potencialidades se apresentaram a você, mas nem todas são convenientes, algumas delas entusiasmam pelo brilho e charme, mas se dedicar a elas desviaria a atenção das coisas que realmente valeriam a pena.

ESCORPIÃO: Faça sua vontade, mas cuide para que ao realizar sua vontade outras pessoas sejam beneficiadas com isso também, porque se a única alma a ser beneficiada com o ato for a sua, tenha certeza, há algo errado por aí.

SAGITÁRIO: Agora é um bom momento para colocar um ponto final naquelas questões que se alastram há tanto tempo que já ninguém mais se lembra como foi que tudo começou. Sem saber como começou, o jeito é colocar ponto final.

CAPRICÓRNIO: Tudo que puder ser negociado, porque os interesses são discordantes, encontra neste momento uma janela de oportunidade para as pessoas envolvidas chegarem a um acordo, mesmo que esse seja mínimo e passageiro.

AQUÁRIO: Seria melhor se tudo estivesse em ordem e você pudesse ter uma previsão certa do que viria por aí, mas a vida humana é cheia de imprecisões e incertezas, e é nessa condição que você precisa tecer seu destino.

PEIXES: O esclarecimento pode doer, mas também liberta. É melhor você encarar tudo com a alma disposta a aguentar a sinceridade realista do que continuar