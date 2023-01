Horóscopo de 18/1: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Mercúrio se afasta da Terra, Sol e Plutão em conjunção.

Olha, em algum momento terás de te atrever a ir além das argumentações infindáveis que preservam a dinâmica de culpados e vítimas, e começar a considerar que, talvez, tudo esteja no lugar certo e que as pessoas fazem o que conseguem, porque na maior parte do tempo nossas ações são orientadas pelo medo que sentimos da vida.

O medo nos encapsula numa existência solitária, porque ainda que seja um sentimento comum a todos, ainda assim ninguém quer saber de assumir a responsabilidade pelo medo alheio, dado já ter bastante trabalho com o que precisamos administrar individualmente, e mesmo que insistamos em encontrar culpados para nossos medos, sabemos que o medo é algo que brota de nós. Por enquanto, só posso te dizer o seguinte, há vida mais abundante além do medo que sentimos.

ÁRIES: A ambição precisa ser alimentada aos poucos, porque suas demandas são enormes e nem sempre é possível as satisfazer. Por isso, cultive a ambição, mas ao mesmo tempo não permita que ela peça coisas impossíveis. Isso não.

TOURO: Sua alma não enxerga mais a realidade como antes, e isso é o bom sinal de sua evolução. Porém, a compreensão que hoje você tem da realidade ainda não é acompanhada do necessário amadurecimento emocional que isso requer.

GÊMEOS: Algo será feito, tenha certeza, porque as coisas não podem ficar estacionadas para sempre numa estado de indecisão que afeta negativamente a todas as pessoas envolvidas. Seja você ou seja a vida, mas algo será feito.

CÂNCER: As determinações que certas pessoas fazem afetam você diretamente, e nesse contexto se desenvolve uma luta de poder, que pode não ser aberta e evidente, mas que serpenteia nas entrelinhas de tudo que é dito.

LEÃO: Todas as boas coisas começam com pequenas ideias que, na hora de acontecerem, nem parecem tão transcendentais assim. Agora é quando sua alma faria bem em prestar atenção e valorizar as pequenas ideias que surgem.

VIRGEM: Seria melhor que a iniciativa fosse tomada por você, a despeito de sua alma não ter tanta certeza assim para seguir em frente. Encare o cenário atual como uma experiência, na qual você não tem obrigação de acertar.

LIBRA: Chega uma hora em que não dá mais para dourar a pílula, é preciso ser determinante nas respostas e agir com total clareza, para não haver margem a dúvidas a respeito de suas reais intenções. Este é o momento certo.

ESCORPIÃO: As coisas que acontecem dentro da rotina podem ser excitantes o suficiente para sua alma não ter de se distanciar de tudo e de todos em busca de experiências melhores. Está tudo ao alcance da mão, é só aproveitar.

SAGITÁRIO: As potencialidades que este momento encerra para você são enormes, por isso a ansiedade de que as coisas se encaixem o mais rapidamente possível. Porém, tudo tem seu tempo certo entre o céu e a terra.

CAPRICÓRNIO: Ou você abre passagem com suas determinações e iniciativas, ou a realidade vai fazer isso por você, só que aí o rumo será diferente do que você desejaria. Melhor você tomar as rédeas do destino em suas mãos.

AQUÁRIO: Difícil conciliar suas experiências interiores, que a cada dia adotam contornos e substâncias mais intensas, e a estrutura da vida exterior, com suas rotinas e afazeres, bastante distantes do que acontece na alma.

PEIXES: Faça todas as articulações necessárias para que seus planos vinguem e se realizem, tenha em mente que isso requererá de você uma presença de espírito e um dinamismo que, em geral, não estão ao alcance da mente.