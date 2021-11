Horóscopo de 18/11: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Mercúrio e Netuno em trígono; Lua quase Cheia em Touro.

As crenças se desenvolvem na margem oposta da ciência, mas é um erro as tratar como elementos de categoria inferior, porque a ciência não tem respostas para todos os questionamentos humanos e, além disso, confiar em que a ciência seja superior a tudo o mais não deixa de ser uma crença também, a qual, como todas as outras, pode dominar durante séculos ou milênios, mas um dia será substituída por outra.

Portanto, passa em revista tuas crenças, não tenhas pudor em relação a elas, mas aceita a temporalidade delas, além de investigar a realidade para verificar se não estacionaste em algumas que te impedem perceber como funcionam as coisas, ou como aproveitar melhor o curto período de tua existência.

Tuas crenças têm o poder de te afundar ou de te iluminar.

ÁRIES: Continue organizando da melhor maneira possível seus projetos e, principalmente, as tarefas cotidianas essenciais para atingir seus propósitos. Não se esqueça de que o grande caminho é feito de inúmeros pequenos passos.

TOURO: Harmonia não é algo que se compre pronta no supermercado nem muito menos produto de terapia. Harmonia é resultado dos ajustes constantes que sua alma fizer, porque interessada em preservar bons relacionamentos.

GÊMEOS: Se for impossível você fazer o que pretende, pelo menos tente, porque toda tentativa será uma espécie de aproximação àquilo que, por enquanto, se mostra impossível. Tentar e errar será melhor do que se acomodar.

CÂNCER: Entre a satisfação de desejos e o suprimento de necessidades anda sua alma neste momento, tentando se equilibrar Essa não é uma equação que se resolva facilmente, você precisa ir ajustando passo a passo.

LEÃO: Faça o que estiver ao seu alcance da melhor maneira possível, tendo em mente que o cenário do mundo não anda ajudando ninguém a manter tudo dentro de margens previsíveis. Por isso, se disponha a mudar o tempo inteiro.

VIRGEM: Reconheça com lucidez todas as complicações envolvidas nesta parte do caminho, evitando romantizar o processo com visões ideais que, apesar de poderem ser interessantes, nada bom agregariam ao processo atual.

LIBRA: Sua mente calcula rapidamente ganhos e perdas, mas é tudo teórico, porque na prática o jogo acaba sendo outro completamente diferente. Por isso, tente se concentrar menos nos cálculos interiores e mais no jogo exterior.

ESCORPIÃO: Importante mesmo é que você outorgue a devida importância às pessoas com que se relaciona, porque todas as mudanças que sua alma precisa colocar em prática só serão possíveis com a ajuda dessas pessoas. Em frente.

SAGITÁRIO: Tudo se mostra muito mais complicado do que você teria gostado, mas isso não é péssimo sinal de que sua alma tenha tomado todas as decisões erradas. Esse pensamento paira sobre a consciência, mas se desintegrará.

CAPRICÓRNIO: Brinque com a realidade, brinque com as complicações, porque neste momento da história humana, sua alma ficou com a responsabilidade de fazer dar certo o que nas mãos de outras pessoas se transformou em caos.

AQUÁRIO: Faça seu melhor, se desapegando ao máximo dos resultados que pretende obter. Faça seu melhor, buscando o regozijo da ação propriamente dita, em vez daquela que vem pelos resultados obtidos. Desapego é a chave.

PEIXES: Quantas vezes você se entusiasmou com conversas excelentes a respeito do seu futuro? Dessa vez tudo precisa ser diferente e, mesmo que as conversas não produzam o regozijo do entusiasmo, que resultem em prática.