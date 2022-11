Horóscopo de 18/11: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua míngua em Virgem.

Em meio a todas as queixas, lamentos e críticas que inevitavelmente povoam a mente de nossa humanidade, porque se sente mais à vontade vivendo um drama do que consagrando esse mesmo tempo do drama a fazer algo útil e sair do atoleiro que ela mesma inventa para si; em meio a todo esse drama alguma sabedoria é enunciada, um fio de razão esclarecedora, algo que aponta além da contenda.

Essa sabedoria não se encontra vinculada à rejeição visceral que temos em relação a esse mundo podre em que existimos, nem tampouco ao apreço que sentimos por aquilo que nos gratifica, a sabedoria não prefere umas às outras, surge como um fio condutor que aponta além, a transcender a divisão fratricida e encontrar a imparcialidade necessária para que todos os seres humanos se sintam em casa no planeta Terra.

ÁRIES: Os sacrifícios compensam, quando o coração se envolve tanto com a experiência de vida que não se medem valores, e a alma se atreve a fazer apostas atrevidas. O atrevimento é fundamental ao progresso. Em frente.

TOURO: A determinação com que algumas pessoas se movimentam por aí há de ser um exemplo a seguir, porque este é um momento importante para todos, o mundo está dando trancos e solavancos na direção de uma grande transformação.

GÊMEOS: A complexidade do cenário pelo qual sua alma transita neste momento da vida é compatível com sua inteligência, portanto, assuma a função de resolver tudo e preservar o dinamismo alegre, que faz tudo valer a pena.

CÂNCER: Converse com franqueza, não deixe lugar a dúvidas ou péssimas interpretações, as pessoas precisam receber de você o impacto que as fará parar e tentar enxergar tudo com mais realismo. Entendimento a caminho.

LEÃO: Evite as distrações, se foque o máximo possível no que seja necessário fazer para suprir suas necessidades e, se sobrar tempo, satisfazer alguns desejos. Tudo junto e ao mesmo tempo, é hora de dar certo.

VIRGEM: Agora você encontra espaço para fazer valer sua vontade, e isso há de ser aproveitado. O objetivo é claro, viver bem e se sentir bem a maior parte do tempo. A questão reside em como sustentar esse objetivo todos os dias.

LIBRA: Para garantir suas pretensões, nesta parte do caminho você precisará agir com firmeza, independentemente de que na sua vida interior você não consiga sentir firmeza alguma, muito pelo contrário. A firmeza do céu.

ESCORPIÃO: Expresse seus sentimentos com clareza, para que as pessoas percebam a realidade, e não uma encenação que distrairia do verdadeiro propósito. A clareza, mesmo que dura, é o melhor a fazer neste momento. Em frente.

SAGITÁRIO: As coisas que acontecem a você são, em grande parte, o reflexo de como você pensa e de como sua alma segue as orientações das emoções experimentadas. Se você quiser mudar algo, procure mudar sua maneira de pensar.

CAPRICÓRNIO: Agora é mais uma oportunidade para você determinar que as coisas que não quer mais viver não se repitam mais. Isso requer determinação e persistência na prática, mas começa com uma decisão. A decisão íntima.

AQUÁRIO: No fim das contas, apesar dos pedidos de ajuda e da eterna vontade de encontrar colaboração, você vai ter de assumir o controle e fazer tudo por si só, porque só depois que as coisas avancem, a ajuda chegará.

PEIXES: Mantenha a firmeza de seu propósito, evite se distrair, porque este é um momento determinante, muitas coisas que virão dependem do que você plantar e cuidar agora, porque tudo precisa de cuidado e de persistência.