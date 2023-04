Horóscopo de 18/4: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua quase Nova em Áries.

A vida é cheia de revelações, sutis algumas, evidentes como elefantes na sala outras, mas não há nada mais revelador do que o momento em que o humano se atreve a colocar em prática seus desejos e verificar se esses mereciam todo o glamour que apresentavam subjetivamente, ou se não seria o caso de começar a usar o discernimento para se antecipar a essa distinção prática entre a fantasia e o pressentimento.

A priori, no mundo interior todas as visões têm a mesma substância, as emoções vivificam tanto as ilusões quanto as profecias, todas parecem realistas o suficiente para motivar a ação e, não havendo ainda discernimento suficiente para distinguir e selecionar a atividade, pelo menos a ação empreendida faz a triagem, porque as fantasias produzem inevitável desgosto e as profecias nos colocam nas mãos da vida

ÁRIES: Os inconvenientes não acontecem para castigar você, mas para que sua alma aprimore o desempenho e se dedique a fazer ainda mais do que tinha proposto. Aceite os inconvenientes e continue em frente com seus planos.

TOURO: Há momentos em que é melhor passar para os bastidores e deixar que outras pessoas se expressem com total liberdade, evitando qualquer tipo de intervenção que, com certeza, seria tiro saindo pela culatra. Melhor não.

GÊMEOS: Quando as pessoas se unem, mesmo que temporariamente, em torno de um objetivo em comum, elas experimentam uma força que, de outra maneira, não seria possível sentir. A força grupal multiplica os indivíduos.

CÂNCER: Por mais que pairem dúvidas atrozes, este é um momento em que essas não devem reger os acontecimentos, porque se você se dedicar a fazer tudo que estiver ao seu alcance, as dúvidas se mostrarão como o que são, nada.

LEÃO: Para aproveitar bem a circulação de entusiasmo através de sua alma, é propício se atrever a colocar em prática o que, de outra maneira, seria experimentado apenas na imaginação. Realizar a imaginação é preciso.

VIRGEM: A sensação de perigo acende diversos alarmes na alma, mas principalmente faz emergir a vulnerabilidade, um estado de ânimo inconveniente, dada a necessidade de entrar em campo e fazer tanta coisa. Em frente.

LIBRA: Do ponto de vista limitado de nosso entendimento humano, muitas situações se apresentam como injustiças, mas que, vistas de uma ótica mais ampla, sem considerar a temporalidade, seriam entendidas como o que são, justas.

ESCORPIÃO: Antes de transgredir as regras, o que é muito tentador, você precisa conhecer a dimensão em que, pelo cumprimento das regras, as coisas acontecem em ordem. Criatividade sem método não leva a nenhum lugar.

SAGITÁRIO: Às vezes dá uma vontade louca de chutar o balde das obrigações e se lançar à aventura da vida, porque nessas condições sua alma se identifica muito mais do que quando precisa manter tudo em ordem e funcionando.

CAPRICÓRNIO: O que você puder fazer hoje para concluir quaisquer assuntos que ainda não tenham obtido solução é o que fará sua alma se sentir mais leve, e nesse estado de ânimo, será possível atrair novas e melhores experiências.

AQUÁRIO: Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo dão o ar de haver algo importante a caminho. Talvez sim, talvez não, seria melhor não jogar o destino ao futuro, mas aproveitar as coisas enquanto acontecem. Em gerúndio.

PEIXES: Se o dinheiro anda se transformando numa preocupação, chegou a hora de tomar distância dessa nuvem de pensamentos para compreender que as preocupações só aumentam os problemas, e que não vale a pena seguir por aí.