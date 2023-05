Data estelar: Sol e Netuno em sextil.

A inteligência artificial terá o nível de consciência que lhe emprestarmos, porque é uma projeção da nossa, mas ao mesmo tempo nossa consciência não é tão consciente assim, porque nossa humanidade ainda não decifrou a natureza daquilo que lhe permite investigar a si mesma, participando do jogo em que aquilo que busca é também o que é buscado, e o próprio ato de buscar.

E assim continuará o jogo de "nunca acabar", porque a consciência só pode ser compreendida em sua essência quando a ela nos aproximamos desintoxicados da cobiça que a quer prender e transformar num produto que enriqueça alguns enquanto a esmagadora maioria continua exilada da beleza e riquezas do planeta, uma equação que nenhuma das ideologias políticas dominantes da atualidade consegue resolver.

ÁRIES: Há uma magia no ar, algo que infunde esperança de haver amparo, mesmo nos momentos em que tudo parece se descontrolar definitivamente. A Vida funciona de uma maneira misteriosa, muito além de nossa capacidade de compreensão.

TOURO: Aquilo que possa ser feito em conjunto, somando esforços, será também o que conduzirá com mais eficiência ao sucesso esperado. Há, porém, várias adversidades que obstruem a dinâmica, todas resultantes do egoísmo.

GÊMEOS: Por mais complicadas que pareçam as coisas agora, não é a primeira vez que você se encontra sob pressão, nem tampouco será a última em que sua astúcia encontrará uma forma criativa e inteligente de sair pela tangente.

CÂNCER: A força do conjunto é imbatível, mas também, muito rara de acontecer, porque em geral cada pessoa se interessa exclusivamente pelo próprio umbigo para só depois, se sobrar tempo, se dedicar ao bem comum. Uma pena.

LEÃO: Mesmo havendo muito temor envolvido nesta parte do caminho, dadas as profundas incertezas que tudo levanta, ainda assim sua alma segue em frente e isso representa um voto de confiança na vida, que sempre dá resultado.

VIRGEM: Quando as pessoas preservam o humor, isso é um claro sinal de que há esperança, de que apesar da complexidade do cenário todo mundo dará seu melhor, e na somatória de esforços, os resultados serão auspiciosos.

LIBRA: É preciso encarar tudo com temperança, encontrando a nota de harmonia que prevaleça no meio dos conflitos. As pessoas se perdem nos conflitos porque são apaixonadas pela guerra. Prefira você a harmonia, ela vencerá.

ESCORPIÃO: Aproveite cada oportunidade que se apresentar para fazer acordos e encerrar conflitos, porque sua alma precisa estar mais leve e adentrar no futuro desconhecido, que apresentará desafios de natureza muito nova.

SAGITÁRIO: Opte pelo conforto e segurança, porque sob essas condições sua alma fará escolhas mais sábias. Conforto e segurança não admitem exageros ou artifícios, a alma sabe muito bem quando o conforto é autêntico.

CAPRICÓRNIO: Ainda que você tenha chegado a um ponto do caminho em que não pareça haver saída, detenha sua mente por um instante para observar com leveza e alegria tudo que acontece. É certo que você encontrará a saída.

AQUÁRIO: Consolide seus interesses, este é o melhor momento possível para você levar a sério as intenções mais profundas e verdadeiras de sua alma, porque nada menos do que isso se encontra em jogo. Consolide seus interesses.

PEIXES: Importante mesmo é manter uma dinâmica fluida, para que tudo continue acontecendo a despeito de, interiormente, não haver mais aquela certeza inefável de estarmos no comando da situação. Importa mesmo é continuar.