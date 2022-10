Horóscopo de 19/10: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Sol e Vênus em quadratura com Plutão.

Que os resultados das ações que empreendas sejam certos ou errados não deveria ser tão importante quanto o valor de discernir o que precisa ou não ser feito, porque nem sempre o resultado das ações corretas é agradável de imediato, tanto quanto há inúmeras ações incorretas que produzem resultados aparentemente prazerosos.

Não é o resultado da ação que deve ocupar teu tempo de discernimento antes de agir, mas a reflexão sobre a legitimidade da ação que pretendas empreender em dado momento, e isso não é algo que possa ser decidido de forma precipitada nem muito menos com o intelecto entorpecido.

A legitimidade da ação se resolve na amplitude dos benefícios que essa trará, é assim que descobrirás o real alcance de teu egoísmo, ou se já puseste os pés no caminho do verdadeiro altruísmo.

ÁRIES: Os equívocos acontecem e raramente são intencionais, ou pelo menos conscientes, porque se considerar o inconsciente, aí teríamos de admitir que há péssimas intenções serpenteando no inconsciente de todas as pessoas.

TOURO: Eleve a mira de seus objetivos, não tema se lançar à aventura da vida, porém, se empenhe para que a natureza dos objetivos traga benefícios a todas as pessoas quando realizados. O objetivo define o caminho.

GÊMEOS: Nem sempre é bom se expor ou se empenhar para aparecer, porque em momentos como os atuais, de grande tensão no mundo, as pessoas interpretam tudo errado e se voltam umas contra as outras com muita facilidade.

CÂNCER: As pessoas andam se desentendendo muito facilmente, porque estão sem paciência para se tratarem com cordialidade. Porém, isso não há de ser argumento para sua alma se inclinar para esse caminho, que só dá encrenca.

LEÃO: Cuide para que não recaia sobre suas costas a responsabilidade de dar conta de tudo que as outras pessoas deixaram de fazer, apesar de terem prometido que entregariam. Isso precisa de ajuste imediato, para não descontrolar.

VIRGEM: O que der errado, errado dará e não mudará nem um pouco a história em andamento, apenas será um marco de mudanças para que se façam ajustes e intervenções necessárias, e seguir em frente, porque ainda há muito chão.

LIBRA: Brinque de conversar com o futuro, sem ter qualquer tipo de compromisso com a realidade nem com as formalidades. Talvez não haja nada interessante, mas talvez seu coração seja tocado por aquele entusiasmo.

ESCORPIÃO: Verdades sejam ditas, mas na hora e lugar certos, para que não se transformem em contrariedades que mobilizem toda sorte de emoções misturadas. Verdades sejam ditas para esclarecer, e não para ofender. Nunca ofender.

SAGITÁRIO: Sempre dará tempo de mudar, mesmo que as circunstâncias estejam tão apertadas que dê a impressão de não haver espaço para manobras. Pode ser mais difícil, mas certamente haverá uma forma de retificar.

CAPRICÓRNIO: Tudo pode ser favorável a você, mas sem tomar as iniciativas pertinentes a cada caso e, ao contrário, deixar para amanhã o que seria mais fácil fazer hoje, essa seria, com certeza, uma forma de você se boicotar.

AQUÁRIO: A experiência humana de vida gira em torno do medo e de todas as decisões que se tomam na intimidade do coração em nome do medo. Porém, nem tudo é assim, a consciência se equilibra entre o atrevimento e o medo.

PEIXES: Há males que vêm por bem, mesmo, porém, ninguém gosta de frequentar os males, é melhor viver em paz. Administre as coisas enquanto acontecem, sem criar tensões antecipadas que seriam exageradas e inúteis também.