Horóscopo de 19/11: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua Cheia em Touro fica Vazia até 11h34, quando ingressa em Gêmeos.

Tua busca de excitação é legítima, porque não seria possível existir com a alma cingida exclusivamente ao cumprimento de obrigações, sendo que muitas dessas não têm sentido nem significado.

Contudo, a legitimidade de tua busca de celebração há de ser pautada por um mínimo de consciência dos resultados, para que teu regozijo não se transforme no malefício que empurrarás às pessoas com que te relacionas.

Provavelmente, despertarás para um novo dia com a alma tomada por emoções desencontradas, e desejarás uma válvula de escape para aliviar o que não consegues administrar direito. É Lua Cheia, tudo é muito mais intenso nela, tanto tua busca de excitação, quanto a necessidade de te conectares a algo maior que ti.

ÁRIES: As perguntas certas contêm em seus ventres as respostas que sua alma busca. Por isso, tenha clareza a respeito de seus questionamentos mais íntimos, praticando a total honestidade com sua própria alma. Só assim.

TOURO: Quantos recursos você precisaria para sua alma se sentir completamente segura? Tenha certeza de que, se todos esses recursos estivessem à disposição, você desenvolveria novos desejos e a luta continuaria.

GÊMEOS: De uma forma ou de outra, você sairá do lugar na mesma medida em que tomar algumas iniciativas, abandonando, assim, a postura de quem fica à espera de um milagre, ainda que, racionalmente, você não acredite em milagres.

CÂNCER: Há assuntos que, apesar de poderem ser discutidos abertamente, seria melhor manter em segredo, sob um manto de discrição, aguardando pelo momento certo para serem postos sobre a mesa. Hora e lugar certos para isso.

LEÃO: As soluções que você precisa não serão encontradas por mero esforço individual, mas em conjunto, com as pessoas que também precisam dessas soluções. O esforço individual é importante, mas a consciência grupal é mais ainda.

VIRGEM: As ideias são maravilhosas, mas seu verdadeiro valor há de se provar na prática, porque se forem impraticáveis, sua maravilha se revelará uma farsa, que seria melhor descartar o quanto antes. Só a prática importa.

LIBRA: Ter a razão é uma atividade subjetiva, porque quando se trata de objetivar isso através de um diálogo ou discussão, a coisa se complica tanto que dá a impressão de que teria sido melhor ficar com suas ideias à sós.

ESCORPIÃO: Cuide para não ficar ruminando ressentimentos, porque isso só faria mal a você e mais ninguém. Ressentimentos são todos os sentimentos que não foram expressos na hora em que surgiram, mas que deveriam.

SAGITÁRIO: Sua liberdade se baseia na unidade dos relacionamentos significativos que você desenvolve. Sua liberdade não é uma prerrogativa individual em detrimento da qualidade desses relacionamentos. Assim são as coisas.

CAPRICÓRNIO: Importa, agora, que você tenha clareza a respeito das potencialidades envolvidas nesta parte do caminho, e que se abstenha de exigir resultados imediatos, porque essas potencialidades requerem tempo para amadurecer.

AQUÁRIO: Viver bem não há de ser um ideal inalcançável, mas uma realidade construída diariamente, com mínimo esforço, utilizando os recursos disponíveis e lutando para conquistar aquilo que seja necessário. Simples assim.

PEIXES: O que você precisaria para se sentir completamente à vontade e viver a vida boa que sua alma deseja? Faça a lista e inicie a busca, e não se dedique a nenhuma outra coisa além de continuar buscando e conquistando.