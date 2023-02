Horóscopo de 19/2: veja previsões para este domingo

Data estelar: Vênus e Plutão em sextil.

Trata com compaixão os erros que cometes, exorciza a severidade de teus raciocínios, porque essa te impõe aflições extras justo no momento em que precisarias de uma mão amiga e compreensiva. Posso te garantir que se buscares consolo com a mesma ou maior paixão com que remoerias severamente a culpa, o resultado seria muito diferente, muito rapidamente encontrarias uma forma de resolver as trapalhadas cometidas.

Num mundo em que é mais fácil que nos derrubem do que nos facilitem as coisas, tu não precisas agregar ainda mais peso à tua consciência tratando com severidade os erros que cometeste e que, supostamente, poderias ter evitado. Levanta, sacode a poeira e continua em frente, compreendendo compassiva e amorosamente tuas imperfeições, e fazendo planos eternos para as resolver com cuidado.

ÁRIES: Este é um tempo de profundas reflexões, em grande parte provocadas pelos erros que foram cometidos e que, agora, mostram suas consequências. É importante ter clareza, mas não para se atormentar e sim para corrigir as distorções.

TOURO: Confiar nas pessoas é o grande desafio do momento, porque pela experiência passada isso seria muito difícil, mas pela necessidade atual, sem confiança não haveria como colocar em marcha suas pretensões. Dilemas.

GÊMEOS: Melhor errar por tentar do que, depois, você se atormentar por não ter seguido o impulso que sente agora e que indica ser melhor agir. Apesar de todos os argumentos que provocam insegurança, melhor seguir em frente.

CÂNCER: A realidade se amplia e sua alma percebe nuances que antes eram invisíveis, apesar de se encontrarem aí. Com horizontes mais amplos para navegar, é propício você se lançar a alguma pequena ou grande aventura neste momento.

LEÃO: A intensidade que você pretende só pode ser experimentada emocionalmente, sem lançar mão de palavras e explicações, a não ser que as pessoas envolvidas se tornem poetas, os únicos capazes de explicar o inexplicável.

VIRGEM: Ajustes sempre serão necessários em todos os relacionamentos, porém, esses não precisam ser resultado de conflitos e discórdias, os ajustes podem ser executados sobre os fatos do dia a dia, sobre as coisas corriqueiras.

LIBRA: Aquilo que você pretende não precisa ser arrancado da mão de ninguém, mas pedido com delicadeza, e se não estiver disponível, encontrar outra estratégia que reduza os conflitos e aumente a aceitação. Só assim.

ESCORPIÃO: Apesar dos perrengues e dissabores, sempre haverá um tempo para o regozijo, nem que seja porque você o determina pela sua própria vontade, a despeito da natureza das circunstâncias em que sua alma esteja inserida.

SAGITÁRIO: Procure se dedicar hoje a consolidar um espaço de segurança e conforto, porque essas condições deixarão sua alma muito mais à vontade para enfrentar as lutas que estão em andamento, e as novas que se agregarão.

CAPRICÓRNIO: Nada é tão distante que possa ser o argumento definitivo para sua alma declarar que nunca conseguirá obter o que deseja. Se você deseja o que deseja, certamente não é para se frustrar, mas para lutar. Em frente.

AQUÁRIO: Tudo que deixa sua alma segura é também aquilo que produz insegurança, porque representa o ponto de apoio, o fundamento que, se faltar, desintegra o edifício da realidade. Trate bem tudo que produza segurança.

PEIXES: Nada mais importa, seus erros passados hão de ficar para trás, não precisam ser carregados em suas costas perpetuamente. Abrace o futuro e se lance à aventura da vida sem nenhum tipo de pudor, confiando em seu taco.