Horóscopo de 19/2: veja previsões para

Data estelar: Lua míngua em Libra.



Se tu não agregas, através de teu trabalho, de tua rotina, de teus relacionamentos, algo que crie benefícios sociais, então tu também te engajas na sustentação da civilização que promove o mal-estar.



O bem-estar pessoal que não agregue bem-estar social é uma ilusão, uma fantasia da qual cairás no momento em que, inevitavelmente, se esgueire em tua vida, através do trabalho, de tua rotina ou de teus relacionamentos, o mal-estar da civilização.



A verdade de teu bem-estar não começa em ti, ela é maior que tua presença, ela se origina no conjunto em que tua presença está inserida, a própria civilização. Se a civilização está desencantada e decadente, tua vida pessoal não poderá se isolar dessa condição.



Melhora o mundo com tua presença e terás sempre tudo que precisas.



ÁRIES: Valerá a pena reservar alguns instantes para você tentar se entender com essas pessoas importantes que andam distantes, porque houve discordâncias enormes entre vocês. Valerá a pena tentar uma aproximação. Valerá.



TOURO: São tantas potencialidades que sua alma descobre a cada passo, que se corre o perigo de se distrair e de nada demais acontecer. Procure pinçar uma potencialidade dentre as tantas que se apresentam, e se focar nela.



GÊMEOS: Para que complicar? Dito assim, parece ser fácil buscar sempre o que seja mais simples, porém, na prática acontece tudo o contrário. Por que isso? Nada além da básica mania humana de complicar tudo. Mas, não precisa.



CÂNCER: A sociabilidade não há de ser indiscriminada, sua alma precisa escolher a dedo as pessoas que permitirá se aproximarem, e com as quais passará alguns momentos agradáveis no dia de hoje Ou você prefere o desagradável?



LEÃO: Distração é bom, para descansar, porém, na hora em que se precisa tomar decisões importantes, a distração é contraindicada Mas, como fazer para manter o foco? Esse é o enigma que sua alma terá de resolver neste momento.



VIRGEM: O conforto e segurança que sua alma precisa nesta parte do caminho não serão encontrados adquirindo novos objetos, mas utilizando os que se encontram disponíveis. Está tudo ao alcance de sua mão, não se complique.



LIBRA: Apesar de tudo convidar você a tomar algumas iniciativas, ganhe tempo e amadureça as ideias, para não correr o risco de enfiar os pés pelas mãos. Ganhar tempo será a melhor opção, e a precipitação a pior de todas.



ESCORPIÃO: Apesar de ser formalmente uma hora de descanso e distração, sua alma é tomada por ideias densas, que perturbam o divertimento. É bom se debruçar sobre essas ideias sem que, no entanto, produzam desânimo. Você consegue.



SAGITÁRIO: Você é a ponte que une mundos muito diversos entre si, dos quais fazem parte as pessoas que sua alma gostaria de reunir, porém, nessa reunião aconteceria de essas pessoas não conseguirem se entender entre elas.



CAPRICÓRNIO: Apesar de ser final de semana, há um quê produtivo tentando se manifestar através de sua presença, e seria sábio de sua parte o aproveitar, porque em pouco tempo você adiantaria assuntos importantes. Em frente.



AQUÁRIO: As portas se abrem, mas isso não acontece por obra e graça do mistério da vida. As portas se abrem porque você as busca e porque você toma decisões que indicam o caminho que é necessário seguir. Você escreve o roteiro.



PEIXES: Agora, que há mais vida circulando através de sua presença, é a hora certa para tomar atitudes ousadas em relação a tudo e a todos. Deixe de lado os pudores, os temores e a timidez, siga em frente com seus planos.