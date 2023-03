Horóscopo de 19/3; veja previsões para este domingo

Data estelar: Mercúrio ingressa em Áries.

A verdade é absoluta, cada um de nós sabe inequivocamente por que paixões tangem nossas vísceras, e também que artifícios utilizamos com nossa inteligência para criar narrativas meticulosamente encantadas com o intuito de podermos simular o que não somos, mas ao mesmo tempo negociarmos vantagens com tudo e todos em troca das simulações para, como serpentes primitivas, nos arrastarmos pela realidade afora e dentro vivendo a verdade absoluta de nossas vísceras.

A verdade é absoluta, indiscutível, somos nossas paixões, é por elas que nos sacrificamos, é por elas que nos escondemos, é por elas que somos inconscientes ambulantes até chegar a hora de sermos mais que elas, tomando posse de nossa inteligência, não mais para negociar vantagens, mas para nos entregarmos confiantes ao mistério da Vida.

ÁRIES: Ainda que você tenha ficado sob tiroteio durante muito tempo e sua vontade não tenha prevalecido, mesmo assim as coisas mudam, porque não há mal que dure para sempre nem tampouco bem algum que seja eterno. É assim.

TOURO: Neste momento ainda há muito entusiasmo circulando pelos relacionamentos sociais, mas daqui a pouco cada pessoa ficará com as responsabilidades que lhe cabem, e não sobrará muito tempo para continuar festejando.

GÊMEOS: O terreno pelo qual você transita é acidentado e arriscado, porém, é assim que certos avanços acontecerão, porque se você só buscar conforto e segurança neste momento, nada de novo nem de bom acontecerá no futuro.

CÂNCER: Tudo que anda sendo conversado há algumas semanas terá de ser posto em prática nos tempos vindouros, e aí sua alma terá a real chance de verificar se andou perdendo tempo com papo furado, ou se havia algo real.

LEÃO: Ainda está tudo em suas mãos e isso cansa bastante, porque as coisas poderiam ser administradas em conjunto. Essa situação, porém, não se alastrará por muito mais tempo, procure seguir em frente com confiança.

VIRGEM: Meça com bom senso o trabalho que vai dar depois que tudo ficar acertado e os entendimentos tiverem chegado ao fim. Por ora circula muito entusiasmo e boa vontade, mas depois ficarão as responsabilidades para cumprir.

LIBRA: Nada dura para sempre, mas as coisas não precisam ser abandonadas à inércia, para que se resolvam por si sós. Cumpra a parte que lhe toca em cada situação, dando o melhor de si para resolver os perrengues em andamento.

ESCORPIÃO: Tenha em mente que tudo começa com grande entusiasmo e celebração, mas com o tempo as coisas perdem essa graça para adentrar no terreno das rotinas, dos deveres e do cumprimento das responsabilidades.

SAGITÁRIO: É hora de superar o terreno das argumentações preocupantes, é hora de sair do ambiente em que tudo é acusação e vitimização, porque se a sua alma permanecer por aí acabará perdendo o que a vida tem para oferecer.

CAPRICÓRNIO: Tudo será mais pacífico num futuro nada distante, é isso que sua alma precisa antever para agregar serenidade, aqui e agora, a tudo que anda sendo discutido. O mundo não vai acabar, só vai continuar, como sempre.

AQUÁRIO: A prova dos nove será sempre a realidade, porque algumas coisas que são observadas e julgadas por você interiormente parecem muito acertadas, mas quando postas em prática se mostram muito diferentes da teoria.

PEIXES: De pouco adianta, neste momento, você ceder à ansiedade e sair confrontando tudo que de errado é feito contra você. A oposição é importante, mas nem sempre eficiente, há momentos em que o mistério deve agir.