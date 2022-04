Horóscopo de 19/4: veja previsões para esta terça

Data estelar: Sol ingressa em Touro no final do dia.

A criatividade que te faz sonhar com mundos e fundos não é um atributo particular, é algo que tens em comunhão com o reino humano a que pertences. Todos os seres humanos são criativos, e a diferença que tu podes fazer é como usar essa virtude e, ainda mais, o grau de ousadia com que te lances a inventar algo.

E se o que inventas agregar uma dimensão mais rica ao mundo humano, então tu também enriquecerás, moral e materialmente, porém, se teus inventos forem meros caprichos particulares, que satisfaçam exclusivamente tua vaidade, mas que tu trates como universais e muito importantes para toda a humanidade, então funcionarás vampirizando a atenção de todos os que, como tu, andam perdidos entre o céu e a terra.

Usa tua criatividade para melhorar o mundo, e melhorarás a ti também.

ÁRIES: Seus interesses não se defendem sozinhos, é você que precisa tomar a iniciativa dessa defesa, tendo o cuidado de fazer isso com mínima elegância, porque de outra maneira a defesa pode acabar parecendo um ataque.

TOURO: Nada acontecerá sem você tomar as iniciativas pertinentes Portanto, evite esperar por um golpe de sorte, mas se adiante e comece a atuar de forma concreta, na tentativa de fazer dar certo o que lhe interessa.

GÊMEOS: Quanto mais imparcialidade você desenvolver, melhor será o resultado, porque a mente humana julga, mas normalmente o faz mediante preferências e aversões, não sendo capaz de compreender de verdade o que acontece.

CÂNCER: Na hora de acontecer de os interesses divergentes parecerem obstruir o usufruto de seus desejos, será o momento em que sua alma terá de entrar em campo e fazer política, porque ela é a arte de realizar o impossível.

LEÃO: Projete sua personalidade ao mundo através de suas ações, porque não há nada melhor do que o próprio exemplo prático para conseguir comunicar o que, com palavras, provavelmente só complicaria o cenário. Em frente.

VIRGEM: O cenário se amplia e novas perspectivas se agregam às já existentes. Isso é muito bom, porque aumenta o fluxo de entusiasmo, e motiva sua alma a se lançar, destemidamente, à aventura da vida. Em frente.

LIBRA: Apesar de que tudo adquire uma tonalidade dramática e até sombria, sua alma precisa continuar detendo as rédeas para dominar o cenário. Talvez isso seja um pouco mais difícil que o habitual, mas você vai conseguir.

ESCORPIÃO: Conheça seus aliados e seus adversários, e mantenha todos bem próximos, os primeiros para apoiarem suas iniciativas, e os segundos para sua alma saber bem o que andam fazendo. Não dá para simpatizar com todos.

SAGITÁRIO: Cuide dos seus interesses, ciente de que esses são feitos de muitas pequenas coisas que acontecem no dia a dia. Nada de grandes tacadas, tampouco nenhuma bala de prata, apenas os pequenos hábitos cotidianos.

CAPRICÓRNIO: Agora é tempo de iniciar novos empreendimentos. Se você tem planos de algo grande, então procure acelerar o processo neste momento. Se você não tem nada planejado, não importa, comece com algo pequeno. Em frente.

AQUÁRIO: Agora é tempo de conclusões e novos começos, duas situações contrastantes, mas que acontecem ao mesmo tempo, tornando o cenário mais complexo. Porém, é de complexidade que é feito o caminho de evolução humana.

PEIXES: A realidade se multiplica e ramifica, o que pode ser bastante divertido e brindar com aquela tola alegria que sobrevém na alma, quando pensa estar acontecendo muita coisa. Muita coisa não é o mesmo que algo de valor.