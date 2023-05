Horóscopo de 19/5: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua Nova em Touro.

Seriamos, teoricamente, pessoas melhores, se tivéssemos resolvidos todos nossos problemas e limitações econômicas? Seriamos pessoas melhores se todos fôssemos ricos? Do ponto de vista de nossas limitações, essas que nos demonstram o quão entalados existimos em nossas inconveniências econômicas, pareceria que sim, que seriamos pessoas melhores se pudéssemos exorcizar por decreto as limitações.

Mas, para que a proposta seja decente, olhemos para as pessoas ricas e verifiquemos, com imparcialidade e empatia, sem condenar ninguém partindo de princípios econômicos, se elas são pessoas melhores que nós.

O dinheiro, por si só, não faz com que uma pessoa seja melhor do que se ela não tivesse esse recurso disponível, mas apesar de quão óbvia é a realidade, continuamos apostando em que a cobiça nos tornará melhores.

ÁRIES: O domínio sobre a realidade não é constante, se alterna com os momentos em que tudo parece sair do controle. Melhor se acostumar com essa alternância, porque, em última instância, só a Vida está no controle de tudo.

TOURO: Certo é aquilo que, ao ser posto em prática, produza benefícios para o maior número possível de pessoas e, ao contrário, errado é tudo que, se realizado, ocorreria em detrimento de todos para beneficiar apenas um.

GÊMEOS: Há horas em que seria melhor ter um botão que calasse a mente por decreto, instantaneamente, porque se continuar pensando vai, também, continuar aumentando a tensão sem, no entanto, encontrar nenhuma solução. Melhor não.

CÂNCER: Reunir as pessoas certas é um exercício bastante complexo, não apenas porque possivelmente sejam raras as pessoas que você busca, como também porque, sabendo quem são elas, também ver que nem sempre estão disponíveis.

LEÃO: Ao sentir vontade de fazer mais, não hesite, se lance à atividade e faça muito mais do que o habitual no mesmo tempo de sempre. A porta está aberta, mas é do tipo em que nada acontece sem tomar a iniciativa pertinente.

VIRGEM: Enriqueça sua mente, absorva conhecimento, e desenvolva discernimento suficiente para distinguir o autêntico do artificial, porque no mundo atual as verdades, as meias verdades e as falsidades se misturam.

LIBRA: Cansa ter de sustentar o personagem adequado o tempo inteiro, porque em alguns momentos as emoções se tornam tão intensas que não permitem sustentar uma normalidade que, de normal, não tem quase nada, é sem graça.

ESCORPIÃO: O conflito é mais fácil de acontecer entre as pessoas do que a concórdia e o entendimento, e isso não porque não haja razões para todos se entenderem, mas porque elas partem do princípio egoísta de pensar em si mesmas.

SAGITÁRIO: OS relacionamentos nunca são desprovidos de interesses, mas em geral as pessoas preferem fingir que não há interesse nenhum, que somente há ideais e emoções, um romance que, na prática, não tem como se sustentar.

CAPRICÓRNIO: O assunto é viver bem, que cada dia seja o melhor possível, porque esse negócio de ter de se arrastar de manhã para poder chegar a mais uma noite não é um modo interessante de se viver, ou é? Melhor viver bem.

AQUÁRIO: A porta está aberta, mas não se pode obrigar ninguém a atravessar por ela, cada pessoa há de tomar a sagrada decisão no íntimo de seu coração, de se lançar à experiência de buscar o que arde no coração.

PEIXES: Você reconheceria tudo que você pensa se os pensamentos fossem transparentes e todo mundo visse o que você pensa? Você os reconheceria como seus, ou fingiria que seus pensamentos se pensam sozinhos, como numa televisão?