Horóscopo de 19/9: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Vênus e Urano em trígono.

Tua mente é um órgão de percepção e intervenção muito sofisticado, o famoso sexto sentido, que neste momento da história, em que os equívocos da civilização humana pesam sobre todos, formula as necessidades de ordem, organização e método para, não apenas dar continuidade à sobrevivência, como também projetar uma realidade que sirva realmente ao objetivo de viver bem, viver com qualidade.

Essas formulações mentais são benvindas, porém, tu não deves te conformar com elas, para não experimentares novamente a frustração de perceberes o tempo passar e tudo continuar igual. Neste momento, tu hás de aproveitar as motivações positivas dessas formulações e te atrever a começar uma reforma estrutural no teu dia a dia, inserindo hábitos novos e saudáveis que, aos poucos, cimentem a transformação do mundo.

ÁRIES: Foque nas questões concretas que puder solucionar, mesmo que, à primeira vista, essas lhe pareçam perda de tempo, porque sua alma gostaria mesmo é de se focar em aspectos mais grandiosos. Cada passo é um passo.

TOURO: Tudo em ordem, mas tudo dando muito trabalho também. Para preservar a ordem, há trabalho envolvido, e para continuar dando conta de suas responsabilidades, também há trabalho envolvido. A diferença está na ordem.

GÊMEOS: Há coisas que, de tão íntimas que são, não admitiriam uma expressão leviana, porque a alma se sentiria constrangida e invadida. Esses sentimentos precisam ser processados no silêncio da solidão e nada mais.

CÂNCER: Sua influência se faz sentir e produz resultados concretos, em primeiro lugar para você ter a chance de refletir sobre sua atuação e as consequências, e em segundo lugar, para você intervir ativamente nos acontecimentos.

LEÃO: Importante mesmo é que sua alma se sinta segura neste momento, para se atrever a dar passos concretos em nome de suas mais íntimas pretensões. Atrevimento é tudo! Mas, você precisa bater na tecla certa do avanço.

VIRGEM: Agora é com você! Porque as circunstâncias estão todas aí, as pessoas também, mas se você não toma as iniciativas pertinentes a cada caso a vida continuará seu curso, porque tem muito mais o que fazer. Em frente.

LIBRA: Neste momento, cheio de emoções desencontradas e difíceis de processar, sua alma precisa tomar um pouco de distância e descansar, mas não ao ponto de fingir que pode passar por essa situação sem intervir nela.

ESCORPIÃO: Procure se tornar disponível para as pessoas se relacionarem com você, abrindo seu coração para as acolher, mesmo que, à primeira vista, nada de interessante sua alma veja nelas. Relacionamentos valem muito.

SAGITÁRIO: Aproveite o tanto de exposição que você tem neste momento para avançar consistentemente no caminho de suas conquistas. Não se importe com os resultados imediatos, apenas promova os avanços necessários.

CAPRICÓRNIO: A realidade dá o que pensar e seria interessante que você aproveitasse a deixa e pensasse mesmo sobre tudo que acontece e, principalmente, sobre o papel que você anda representando nesse cenário todo.

AQUÁRIO: As emoções andam desencontradas porque você prefere algumas e odeia outras, porque se você se dedicasse a aceitar todas e utilizar as informações que cada uma delas oferece, então não haveria estresse nem ansiedade.

PEIXES: É muito importante que você conheça as necessidades das pessoas com que você se relaciona, e que neste momento você faça o possível para suprir o que falta, ou pelo menos se dispor a ajudar da melhor forma possível.