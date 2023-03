Horóscopo de 20/3: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Sol ingressa em Áries.

O Ano Novo sistémico começa hoje aqui na Terra, porque é o momento em que desde nosso planeta se enxerga o Sol no exato lugar cujo pano de fundo é a constelação zodiacal que dá o nome às Eras Astrológicas, e isso não dá margem à dúvida de que a Era de Aquário ainda não começou, porque por trás do Sol, no lugar do equinócio, se pode enxergar duas constelações, a de Peixes e Aquário entrelaçadas, de onde é legítimo afirmar inequivocamente que estamos numa Era mista, numa transição.

As transições são os períodos mais complexos da civilização humana, porque se experimenta simultaneamente a decadência do mundo anterior e a construção de um novo, com todo o conflito e desgaste que isso representa. Cada um de nós tem de se haver com essa transição e a administrar com sabedoria dentro do próprio alcance.

ÁRIES: Em alguns casos, nada fazer é a melhor coisa a fazer, mas o problema consiste em saber discernir qual momento seria esse, porque em geral, para seu temperamento, toda hora parece ser de ação. Discernimento urgente.

TOURO: Cuide para não embarcar em certezas, sejam esses positivas ou negativas, porque este é um momento de transição, no qual, pela própria natureza, não poderia haver clareza total quanto às perspectivas. Amadureça.

GÊMEOS: Tudo que de mais importante sua alma poderia fazer agora e em relação ao futuro, depende da qualidade das conexões sociais que você desenvolver, às vezes com pessoas que não necessariamente lhe seriam simpáticas.

CÂNCER: Leve a sério seus interesses e os faça valer a cada passo que der, porém, considere também que você lida com pessoas que também levam a sério os interesses delas, e que em certos momentos não haverá concordância.

LEÃO: Muitas novas portas se abrem, mas sua alma só enxergará aquelas para as quais se prepara interiormente, flexibilizando pontos de vista e aceitando suas próprias limitações de entendimento a respeito da realidade.

VIRGEM: Sentir medo não é necessariamente uma profecia, há horas em que o medo sinaliza apenas o tamanho dos acontecimentos futuros que começaram a se desenvolver aqui e agora. Ter medo do medo é o único e grande problema.

LIBRA: O autoconhecimento há de servir ao propósito de você construir relacionamentos qualificados, de um tipo em que as pessoas envolvidas se enriqueçam mutuamente, em vez de se tornarem gladiadores destrutivos. Isso não.

ESCORPIÃO: É um momento cheio de potencialidades, por isso é fácil sua alma se distrair com o cardápio que a vida oferece e encontrar dificuldade para escolher que caminho seguir. Amadureça suas ideias e siga em frente.

SAGITÁRIO: Enquanto sua alma continuar remoendo as coisas que não parecem ter solução, perderá de vista tudo que de novo e interessante se apresenta agora. Converse mais com o futuro do que com o passado, isso vai resolver.

CAPRICÓRNIO: Agora será possível romper com uma parte do seu passado que está vindo à tona, produzindo comoção. Ter consciência do que acontece e das causas do que vem à tona é importante, porém, ainda mais importante é transcender.

AQUÁRIO: Comunicar o que você sente e imagina é muito mais importante do que parece, porque todo mundo é capaz de viver ensimesmado em sua própria imaginação, mas só quando se comunica a imagem ela começa a tomar vida.

PEIXES: A matéria e o espírito não existem em conflito, mas em casamento indissolúvel, portanto, você perde tempo com dilemas e dúvidas a respeito de que, por tanto trabalhar para ter, você também deixaria de ser quem você é.