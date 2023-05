Horóscopo de 20/5: veja previsões para este sábado

Data estelar: Marte ingressa em Leão em oposição a Plutão.

Sem cobiça nem ciúme o capitalismo deixaria de existir, porque a mesquinharia dos relacionamentos sociais perderia o sentido, não havendo mais margem para legitimar que devamos explorar uns aos outros, para não sermos explorados, resultando, como Gandhi bem poetizou, que de tanto reivindicar um olho por olho, estamos todos cegos.

Mas, que atire a primeira pedra aquela alma humana que estiver purificada de toda cobiça e que não sinta ciúme possessivo sobre algo ou alguém, estamos todos intoxicados e viciados em obter o usufruto de nossa excitação nos vendendo por uns míseros trocados, mesmo que essa miséria se travista com a cifra dos trilhões.

Busque você o Reino do Céu e o resto virá por agregado, a fórmula da riqueza real está dada, mas nossa humanidade finge que não é com ela.

ÁRIES: Vencer é o destino, mas é sabido que não se ganha sempre, assim como tampouco pode se dar por certo que a experiência de vida seja uma derrota constante. Na prática, é mais sábio continuar jogando, só isso importa.

TOURO: Você precisa ter clareza a respeito de suas verdadeiras intenções, porque no meio do jogo há muita hipocrisia e blefe, só que, no fim do jogo, os reais vencedores serão os que não tiverem vendido suas almas. Só eles.

GÊMEOS: O humor está diretamente vinculado ao tipo de raciocínio que ocupar sua mente. As situações são as mesmas de sempre, sua alma está dentro do corpo, as tarefas são iguais, mas o ponto de vista muda e o humor também.

CÂNCER: Algumas medidas precisam ser tomadas diante dos acontecimentos, e não há tempo disponível para se estender em dilemas e reflexões profundas, é melhor agir, errar e depois consertar do que continuar esperando.

LEÃO: Medir forças é cansativo, mas há casos em que se torna necessário assumir uma posição para contra-arrestar a força que outras pessoas exercem sobre você. É cansativo, mas se é necessário, melhor seguir em frente.

VIRGEM: Há ideias e emoções que é melhor guardar para si, porque se houvesse expressão livre de tudo que se sente e pensa, provavelmente o mundo não aguentaria a explosão, pois, francamente, está tudo errado. Tudo errado.

LIBRA: Nem sempre se pode fazer tudo de modo sereno, há momentos, como este, que requerem uma firmeza fora do habitual, que em geral se evita, porque parece agressividade, e evoca respostas desse tipo também. Mas, é outra coisa.

ESCORPIÃO: Para você fazer o que pretende será necessário ser firme e determinante, sem se distrair nem tampouco ser permeável às críticas que, inevitavelmente, surgirão como efeito de seu comportamento. Seguir em frente.

SAGITÁRIO: É impossível convencer alguém que não quer ouvir nada diferente do que pensa, esse é um exercício tentador, mas que é melhor não aceitar, porque cansa, desgasta e, no fim, tudo continua na mesma. Melhor não.

CAPRICÓRNIO: Em alguns momentos a alma perde a paciência e chuta o balde, e não há pecado nenhum envolvido nessa situação, apenas uma catarse necessária para que o coração não exploda e as coisas continuem seu curso.

AQUÁRIO: As determinações que outras pessoas fazem afetam diretamente seu desempenho, e isso precisa ser colocado em perspectiva, para que resulte em mais harmonia e não degringole num rosário interminável de discussões.

PEIXES: De todo modo, há alguma tarefa para cumprir, e isso não é problema, o problema consiste em que isso se transforme num foco de ansiedade, porque você não tem vontade de cumprir a tarefa e, então, procrastina.