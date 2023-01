Horóscopo de 2/1: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Vênus ingressa em Aquário.

O ano que começou não se apoia em nenhuma referência celeste, é uma convenção que serve mais às obrigações fiscais do que para nossa humanidade se orientar por algo maior, navegando com destreza pelo infinito afora e dentro. Embora isso seja assim, é oportuno destacar o poder da criatividade humana, que inventa um mundo aparte e pela força da crença se torna indiscutível que essa contagem do ano seja real.

Diante dessa constatação, é propício observar e refletir sobre as crenças, porque o invento de que o ano termine em 31 de dezembro e comece em 1 de janeiro não é a única crença artificial que nossa humanidade aceita sem discutir, num momento da sua história em que se torna urgente passar em revista tudo que é dado por sabido, tudo que é indiscutível, mas que não passa de um artifício.

ÁRIES: Passar alguns momentos com boas companhias, não há dinheiro suficiente que pague por isso, porque não se trata de uma situação material, senão de uma rede subjetiva de vínculos afetivos e memórias de destaque.

TOURO: Sua lucidez não precisa ser exposta em palavras, porque essas correm o risco de serem interpretadas de formas nada lúcidas. A melhor maneira de expor sua lucidez é através do exemplo, e que as obras falem por si mesmas.

GÊMEOS: A mente se projeta ao futuro e enxerga cenários muito atraentes, e se regozija com isso. Como passar desse regozijo solitário à realização prática que possa ser compartilhada com outras pessoas? Essa é a fórmula da vida.

CÂNCER: São esses momentos mágicos em que você ri espontaneamente das situações que outrora foram dramáticas, os que comprovam o quanto você avançou em conquistar a paz de espírito, tão sonhada, tão desejada, tão perdida.

LEÃO: O bom entendimento entre as pessoas é um dos ingredientes fundamentais da paz de espírito, que não seria conquistada apenas tomando distância de tudo e todos, porque ausência de gente não é ausência de relacionamentos.

VIRGEM: Dedique seu tempo a repassar com muito carinho e cuidado sua rotina, para verificar se tudo que você repete automaticamente é ainda necessário ou eficiente, em nome de fazer algumas substituições importantes.

LIBRA: A irradiação do carisma é atraente, chama a atenção e causa emoções. Isso é bom, porque ativa uma autoavaliação positiva, mas que há de ser brandida com cuidado, para evitar atrair emoções negativas, como inveja.

ESCORPIÃO: A busca de excitação é um sinal de vida, mas não é menos vital a busca de que essa excitação não perturbe a paz garantida. Como atingir esse equilíbrio? Pois é essa a equação que sua alma tem chance de resolver.

SAGITÁRIO: Muitas coisas lindas podem ser ditas, mas se tiverem segundas intenções ocultas nas entrelinhas, a beleza delas será meramente cosmética, fadada a desaparecer, quando as reais intenções se manifestarem.

CAPRICÓRNIO: Conforto e segurança não são condições garantidas, são conquistas diárias, porque sempre haverá algum espírito de porco por aí espalhando a brasa e dificultando as coisas. Conquiste a sua parte diariamente.

AQUÁRIO: Quanto mais você pensar, mais dilemas sua mente terá de resolver. Sendo impossível parar de pensar, a saída que você tem é escolher a dedo sobre que dilemas se debruçar, para se divertir com a própria mente.

PEIXES: O que é lindo de pensar há de ser lindo de praticar também, porque se ficar só no pensamento, esse sentimento sublime da lindeza acaba minguando e as imagens fantásticas vão parar na lata de lixo da mente.