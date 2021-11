Horóscopo de 2/11: veja previsões para esta terça

Data estelar: Mercúrio e Plutão em quadratura; Lua míngua em Libra.

Sobram motivos para que, na eventualidade imaginária de teres poder suficiente, caíres na tentação de explodir o mundo, e que o reino humano desapareça definitivamente da face de nosso planeta belo e assustado.

Tua raiva, como sempre, é um exagero perigoso, que clama por satisfação, mas a esta altura do campeonato já deverias saber que, depois, os resultados não seriam do teu gosto, e te arrependerias.

Tu és humano porque consegues protelar ou mesmo cancelar satisfações, como a da raiva, que acena com um alívio fantasioso, mas que, como todas as fantasias, produz efeitos colaterais nocivos.

Faz algo útil com tua raiva, procura usar essa força tremenda em agir do jeito que você espera que o mundo seja, demonstrando com teu exemplo como é que tudo deveria ser.

ÁRIES: Se o inferno fosse toda pessoa considerada "outra", então a vida inteira seria uma tortura, e não é assim que as coisas acontecem. Procure manter a cabeça no lugar e avaliar racionalmente os acontecimentos. Assim sim.

TOURO: Nada do que você pretende aconteceria sem assumir riscos importantes. Por isso, chegou a hora de parar de ter medo dos riscos e aceitar que, dada a magnitude de seus desejos, nada mais natural do que arriscar.

GÊMEOS: Passar tempo demais vivendo de forma adequada, mas para isso conter impulsos selvagens interiores, o que poderia resultar disso? Nada muito saudável, com certeza. A questão reside em encontrar o equilíbrio certo.

CÂNCER: Uma vez que a desconfiança entra na alma, é muito difícil tirar ela do foco. Assim é que bons relacionamentos podem ser corroídos por esse veneno de fácil ingresso e muito difícil antídoto. Tenha cuidado com ela.

LEÃO: Faça tudo, menos agir precipitadamente, porque isso agregaria complicação a um cenário que não comporta mais. Você terá ao seu dispor sensibilidade suficiente para avaliar com clareza o tipo de atitude a tomar.

VIRGEM: Sem exageros, tudo dentro da adequação. Assim é que você passará por este momento cheio de emoções intensas e controvertidas, sem afetar negativamente seus interesses. Aposte nisso, em defender seus interesses.

LIBRA: Há alguns dias em que, não importando o quanto você se esforce para dar seu melhor, pareceria haver uma conspiração em que todos os espíritos de porco se manifestam ao mesmo tempo, fazendo uma torcida contrária.

ESCORPIÃO: As explosões podem parecer naturais e acenar com alívio, porém, os efeitos colaterais nocivos superarão em muito a compensação emocional que supostamente trariam. Mas, você sabe, tudo é uma escolha. Sua parte.

SAGITÁRIO: Apesar de todos os argumentos elaborados racionalmente, quando acontecem as brigas não há racionalidade nenhuma, pelo contrário. Mas, quem é que, em seu são juízo, aceitaria ser tratado irracionalmente? Ninguém!

CAPRICÓRNIO: Quando tudo parecer dar errado, é porque, certamente, está tudo errado mesmo. Diante desse cenário, sua alma erraria imaginando que se trata de um desafio e continuar em frente. Às vezes, o desafio é recuar.

AQUÁRIO: Não há nada mais teimoso e grudento do que uma crença, agravando o cenário o fato de que as crenças são sustentadas com argumentos lógicos e inteligentes, parecendo que essas são fatos incontestáveis. Observe com atenção.

PEIXES: Se suas pretensões não podem ser postas em prática, ou se através da prática você encontra dificuldades insuperáveis, encare isso como um teste para sua força de vontade, e agregue estratégia ao jogo, em vez de usar a força.