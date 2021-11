Horóscopo de 21/11: veja previsões para este domingo

Data estelar: Sol ingressa em Sagitário; Lua Vazia a partir das 12h53

Enquanto continues respirando entre o céu e a terra, continuarás, também, sendo uma alma em busca de expressão, tendo à tua disposição um instrumento magnífico, que é a personalidade, composta de três corpos, o físico, o emocional e o mental.

A personalidade é um instrumento semelhante a uma inteligência artificial, tão sofisticada que pretende ter vida própria e, por isso, resiste a seguir a voz da alma, preferindo, a maior parte do tempo seguir pelo seu próprio caminho.

Assim, tua própria personalidade se converte no pior inimigo de tua alma, porque, em vez de lhe oferecer suporte para sua expressão, ao contrário disso, a encerra e maltrata.

Teu principal objetivo é domesticar tua própria personalidade.

ÁRIES: Ofereça afeto se você deseja afeto. Esse é o caminho seguro para haver equilíbrio e que evita, também, que você exija algo que sua alma não está disposta a oferecer. Experimente isso, nem que seja para fazer um teste.

TOURO: O contentamento não é uma forma de se acomodar no sofrimento atual, mas de aproveitar o que está ao seu alcance e desfrutar de bons momentos na companhia das pessoas próximas. Contentamento é alegre, não triste.

GÊMEOS: Pensar muito não é o mesmo que pensar bem. Se você quiser ter mínimo esclarecimento, porque é para isso que existe o ato de pensar, sua alma precisa se dedicar e exercitar até se tornar destra na ciência do pensar.

CÂNCER: Sua luta há de ser a favor de seus sonhos e pela conquista de suas pretensões, e nunca contra o que pareceria ser obstáculo nesse caminho. As oposições e resistências hão de ser meros efeitos colaterais. Nada além.

LEÃO: O regozijo que pode ser compartilhado com outras pessoas é, certamente, regozijo que se multiplica e irradia benefícios a muitas mais pessoal algumas que você, provavelmente, nunca virá a conhecer. É o caminho.

VIRGEM: A construção de relacionamentos afetivos não é algo que se prontifique do dia para a noite, nem muito menos algo que tenha uma fórmula que, ao aplicar, tudo se resolva. É algo que requer método e persistência.

LIBRA: O prazer não há de ser considerado um luxo, mas a nota dominante de todos os dias. Só que sua alma não há de pretender que a vida, com seus mistérios, arranje tudo para lhe brindar com prazer. Essa há de ser sua luta.

ESCORPIÃO: Ciúme nunca será prova de amor, pelo contrário. O ciúme é a prova de que não há amor suficiente para acolher as faltas alheias e, ao contrário, a atitude de condenação é vista como mais atraente do que a do perdão.

SAGITÁRIO: Como demonstrar seu amor? Qualquer maneira de demonstração vale a pena, porém, o mais importante não é a expressão, mas que sua alma se desapegue do resultado. Isso sim seria amor, uma expressão desapegada.

CAPRICÓRNIO: Nada há mais importante do que a preservação de um bom relacionamento, porque sem um vínculo de referência sua alma estaria perdida num oceano de sensações individuais, desprovidas de contato com alguém.

AQUÁRIO: É sabido que nenhum ser humano é uma ilha isolada no oceano da humanidade, pois, estamos todos conectados por uma rede telepática de sensações e pensamentos. Tenha isso em mente quando precisar entender o que acontece.

PEIXES: Evite complicar. Está tudo ao alcance de sua mão, mas os desejos, sempre teimosos, insistem em que você se lance à aventura de tentar conquistar o que não está ao seu alcance. Seu regozijo atual reside no contentamento.