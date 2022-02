Horóscopo de 21/2: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.



Medir forças, criar impasse, ganhar tempo, desviar a atenção, desinformar costurando meias verdades com mentiras completas para dar um ar de infomercial, semear divisões e promover confrontos fratricidas, aproveitar a preguiça de pensar em que se acomodam bilhões de pessoas ao redor do mundo, porque pensar é ócio e não há tempo para ócio, elas têm de se dedicar a colocar pão sobre a mesa todos os dias.



Quanto mais o ser humano contemporâneo insistir em replicar a mesma dinâmica de domínio pela brutalidade de outrora, mais fundo é o buraco em que se mete a civilização inteira.



Antes, o reino humano era feito de tribos desconectadas entre si, agora, e para sempre, o reino humano é uma só tribo. E isso muda todo o jogo.



ÁRIES: O que acontece agora é fruto do que você fez no passado recente, para o bem e para o mal. Agora, então, você tem a chance de enxergar com mais clareza a solução de continuidade entre o antes e o depois. Importante.



TOURO: Algumas pessoas servem aos seus propósitos, outras atrapalham, mas todas convivem no mesmo cenário e, por isso, é inevitável que haja alguns momentos de forte conflito e discórdia, porque é disputa de território.



GÊMEOS: Colha os frutos que estiverem disponíveis, mas não se desvie do caminho, continue fazendo tudo que estiver ao seu alcance, porque assim você criará uma linha de continuidade entre a ação e os resultados pertinentes.



CÂNCER: Fazer concessões não é necessariamente fazer sacrifícios, porque se trata de uma negociação, e não de um ato fraterno. Fazer concessões é necessário, porque assim se abre margem a um entendimento, ainda que temporário.



LEÃO: Zona de conforto é boa e necessária, mas você sabe, pela própria experiência que, quando se fica tempo demais na zona de conforto, a vida se encarrega de tirar todo mundo dela, em nome de continuar vivendo. É assim.



VIRGEM: Em vez de esperar que as pessoas e coisas do destino venham ao seu encontro, mude de atitude e comece você a ir ao encontro das pessoas e coisas do seu destino. Essa mudança reinventa a dinâmica completamente. Aproveite.



LIBRA: Agora é um momento em que sua alma precisa de conforto e segurança, portanto, não seria o mais apropriado para se lançar a qualquer aventura que envolva riscos. Se algo assim se apresentar, ganhe tempo e reflita muito.



ESCORPIÃO: Faça a sua vontade, porque há margem de manobra suficiente, neste momento, para você entrar em campo e fazer valer suas pretensões. Mas, não espere que o mundo abra os braços e acolha suas vontades. Isso não.



SAGITÁRIO: Nem sempre o suspense há de ser interpretado como um sinal de que a ação deve ser executada com urgência. Às vezes, o suspense é uma maneira de segurar a ação e ganhar tempo para a amadurecer melhor, ou não?



CAPRICÓRNIO: Diversifique, porque assim será mais divertido também, porque se você insistir em se focar numa, dentre as tantas atividades que é necessário executar, o mais provável que aconteça é que você perderá o foco.



AQUÁRIO: As coisas podem não dar a você a tranquilidade do que seria previsível, mas nem por isso haveria motivo real de queixa, porque aquelas coisas mágicas da vida andam solucionando tudo. Do jeito delas, é claro.



PEIXES: Aproveite o momento, porque as chances de você acertar são maiores do que em outros tempos. Acertar é possível, mas para isso você precisa arriscar, se deixar tomar pelo espírito de aventura e jogar, apostar.