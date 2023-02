Horóscopo de 21/2: veja previsões para esta terça

Data estelar: Mercúrio e Urano em quadratura.

Hoje é um daqueles dias em que seria melhor pensar bem nas consequências e desdobramentos a longo prazo antes de embarcar, por precipitação e cansaço, em algo que mereceria mais reflexão. Há momentos em que a alma humana quer se livrar dos dilemas para experimentar um pouco de alívio e, assim, acelera decisões que poderiam e deveriam ser mais lentas.

As decisões se precipitam como raios, ignorando todo o trabalho metódico que qualquer empreendimento requer para se sustentar ao longo do tempo. As decisões são rápidas, mas o dia a dia é lento e muito mais árduo do que o alívio imediato que se obteria ao tomar a decisão.

Nem sempre somos maduros o suficiente diante da complexa experiência de vida, esses somos nós, mas sempre, se prestarmos a devida atenção, teremos a voz interior da alma a nos guiar.

ÁRIES: Nem sempre aquilo que é dado por certo se realiza de acordo com as expectativas, porque entre o desejo e a realidade há todo um cenário de circunstâncias completamente além de seu domínio, e que exercem grande influência.

TOURO: Há um momento, fugaz, em que a alma percebe a oportunidade no meio dos dissabores que se apresentam. Procure se agarrar a essa oportunidade, em vez de aproveitar a situação para se esbaldar nos dramas.

GÊMEOS: Tudo que acontece atualmente bate fundo em sua alma, toca alguns nervos íntimos, que fica difícil compartilhar, nem sequer com as pessoas mais próximas. Melhor tomar distância e reservar um tempo para refletir na solidão.

CÂNCER: Você pode até tentar comunicar com clareza seus pontos de vista, mas afinal, as pessoas entendem o que querem, e isso se associa a uma atitude aguerrida que circula à solta na trama dos relacionamentos sociais.

LEÃO: Às vezes, as pessoas que tentam ajudar são as que mais atrapalham, porque imaginam que fazer do jeito delas seria o certo. Procure compreender e aceitar a boa vontade das pessoas, mesmo que o tiro saia pela culatra.

VIRGEM: Nem todas as tarefas cotidianas cabem num só dia, e diante disso é necessário muito discernimento para saber escolher quais seriam prioridade e quais outras poderiam ser deixadas de lado. Esse é o tema de hoje.

LIBRA: Se você não consegue fazer o que deseja, veja isso como uma bênção e evite espernear sem sentido, porque as coisas vão mudar muito mais rapidamente do que você imagina, apresentando um cenário completamente diferente.

ESCORPIÃO: Agora não é um momento em que você possa confiar em seu taco, porque há coisas em andamento que não estão sob seu domínio e que afetam diretamente as pessoas que você tem como referência. Procure observar e esperar.

SAGITÁRIO: São tantas pequenas coisas que precisam ser amarradas para tudo dar certo, que a alma fica com a certeza de que não vai ser possível dar conta de tudo. Faça o que estiver ao seu alcance, de forma incansável. Suficiente.

CAPRICÓRNIO: Nada dê por garantido, porque este é um momento muito louco, que apresenta situações completamente inesperadas, mas que, se aceitas e compreendidas com rapidez, servirão para você fazer alguns ajustes interessantes.

AQUÁRIO: Este é um daqueles momentos em que a boa vontade é interpretada de forma errada, deixando a alma com a sensação de ter cometido um equívoco. Nada de errado está em andamento, apenas a falta de compreensão mutua.

PEIXES: O que poderia ser visto como uma contrariedade neste momento, logo mais poderá ser interpretado de uma forma completamente diferente, muito proveitosa. Portanto, tente passar com rapidez pelo estado de contrariedade.