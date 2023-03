Horóscopo de 21/3: veja previsões para esta terça

Data estelar: Lua Nova em Áries.

Como resultado das limitações de nosso entendimento a respeito da Vida, e por vermos as formas de sua manifestação nascendo, preservando a existência e depois desaparecendo, nos é muito difícil transcender essa percepção e compreender a eternidade da Vida, para a qual não há começos, meios nem fins, apenas a continuidade, mas se um pouco dessa continuidade aceitássemos e compreendêssemos nossas angústias e ansiedades deixariam de existir, se tornariam inúteis.

Transcender a limitação de nossa percepção sensorial é possível através do desenvolvimento da inteligência espiritual, só que esta, ao contrário das inteligências racional e emocional, que se desenvolvem espontaneamente, só pode ser integrada à percepção como resultado da firme e persistente vontade de crescermos além de nós mesmos.

ÁRIES: Parece impossível não tomar uma atitude imediata diante dos acontecimentos, porém, se você conseguir operar o milagre de se conter e observar melhor os acontecimentos, perceberá com clareza que era melhor nada fazer.

TOURO: São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a alma fica perplexa, sem saber se está tudo certo ou se, mesmo com aparências prósperas, não estaria indo tudo ao inferno. Nem uma coisa nem a outra, investigue.

GÊMEOS: Amplie sua rede de contatos, porque tudo que de melhor poderia sua alma fazer neste momento, e tendo em vista o futuro, depende de com quem vai se associar, e de que maneira os interesses podem se tornar convergentes.

CÂNCER: Crescer e prosperar não depende de golpes de sorte, apesar de que esses, quando acontecem, agregam excitação ao caminho. Porém, não seria sábio de sua parte depender da sorte, muito menos neste momento de sua vida.

LEÃO: Mudar de ponto de vista é necessário, mas condicionado ao quanto você aceitar seus próprios erros, ou se não quiser chamar de erros, pelo menos entender suas próprias limitações, e se lançar à aventura do conhecimento.

VIRGEM: As emoções que circulam são intensas demais para serem postas de lado com indiferença, mas ao mesmo tempo provocam tamanha comoção na alma que fica difícil entender o que fazer com elas. Por enquanto, não faça nada.

LIBRA: A verdade é aquilo que, ao ser praticado, beneficia todas as pessoas envolvidas. A mentira é sempre parcial, é sempre uma puxada da sardinha para um lado em detrimento do outro. A verdade é inequívoca, sempre real.

ESCORPIÃO: Para fazer boas escolhas é preciso amadurecer as ideias, isso evitará que você se precipite na direção de caminhos muito sedutores, mas que depois de um tempo se mostrariam bastante distorcidos. Amadurecer é preciso.

SAGITÁRIO: É hora de fazer brilhar seu carisma e o utilizar para abrir passagem no meio das coisas que se arrastam do passado. Talvez não seja possível consertar nada, mas pelo menos você criará uma alternativa para trilhar.

CAPRICÓRNIO: Você pode, como todo ser humano, ser maior que si, transcender suas limitações e adentrar numa dimensão em que não importe apenas seu bem pessoal, mas na qual sua atividade produza um pouco de bem coletivo.

AQUÁRIO: Muitas coisas se apresentam ao mesmo tempo, para que você desenvolva o discernimento e consiga distinguir a verdade da meia-verdade, e essas duas da falsidade, porque no mundo está tudo junto e misturado.

PEIXES: Há dilemas que são úteis, mas há outros que, mesmo parecendo importantes, são perda de tempo e de vitalidade. Desenvolva o discernimento, a arma mental que lhe permite distinguir a falsidade da verdade.