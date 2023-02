Horóscopo de 2/2: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua cresce em Câncer.

Da mesma forma com que nossa humanidade se apega insistentemente ao fruto de suas ações, sempre esperando recompensa, ou castigo, pelo que faz, também nossa humanidade se apega a conceitos e princípios que serviram durante muito tempo como totens ao redor dos quais a realidade se ordenava e produzia efeitos benéficos para a maior quantidade possível de pessoas, mas que, como tudo na vida, também está sujeito ao tempo, que vai lentamente transformando o que um dia foi protetor e sustentador em algoz que oprime e intimida.

Quando não há sentimento sábio na relação com os conceitos e princípios, só resta a violência, o medo e a crueldade para sustentar essas condições, e assim, elas passam de boas e norteadoras para ameaçadoras, opressivas e ofensivas. Bem-vinda seja tua alma à civilização!

ÁRIES: As conexões foram todas feitas, agora é ver o que se poderá fazer de concreto com essas, e o início dessa verificação tende a ser acidentado, porque não há ainda uma comunicação fluida entre as partes envolvidas.

TOURO: A desordem reina absoluta, porque os planos não adquiriram consistência suficiente para funcionarem por si mesmos, o tempo inteiro é necessário fazer ajustes e mais ajustes. Mesmo assim dá para avançar bastante.

GÊMEOS: Chega uma hora em que é necessário colocar os pés no chão de novo, para que a mente retorne ao concreto, ao que é simples, banal até, mas que assegura uma paz de espírito necessária ao bem-estar dos relacionamentos.

CÂNCER: O peso que sua alma sente não há de ser considerado exclusivo, porque em grande parte é o produto do mundo, do momento da história de nossa humanidade. Amplie seu entendimento e coloque as coisas em seus devidos lugares.

LEÃO: Aproveite o impulso das situações que contrariam suas expectativas, e mude você também o roteiro. Quando não se pode mudar o que foi mudado, insira você uma mudança maior ainda, e tudo voltará ao eixo como que num passe de mágica.

VIRGEM: Cresce somente o que tem potencialidade de crescer, porque as coisas que ocupam espaço e tempo, mas que não têm perspectiva de crescerem, vão ficando evidentes e você encontra a oportunidade de as erradicar.

LIBRA: Às vezes tudo parece tão certo que a mente fica surpreendentemente sem dilemas nem tampouco dúvidas. Esses momentos são fugazes, porém, marcam a alma, que precisa de determinações para seguir em frente. Momentos.

ESCORPIÃO: A força de seu querer talvez não seja suficiente para convencer as pessoas de que elas devem seguir suas orientações e abdicar de seus próprios convencimentos a respeito dos mesmos objetivos e desejos que você.

SAGITÁRIO: Tudo é desejável, mas nem tudo é conveniente para você neste momento, em que o melhor seria se aquietar, se adaptar ao que está em andamento, e aproveitar os instrumentos e recursos que estão disponíveis. Em frente.

CAPRICÓRNIO: Há momentos em que os recursos estão disponíveis, mas não há disponível a sabedoria que asseguraria que os procedimentos fossem legítimos e frutíferos. Observe melhor os acontecimentos, tome um tempo para decidir.

AQUÁRIO: Toda mudança há de ser feita em nome de instaurar ordem, para que a própria desordem que toda mudança traz em seu ventre tenha o significado de sua busca esclarecido e, por isso, seja somente uma passagem.

PEIXES: As motivações íntimas guiam os passos e as ações frutificam, e os frutos servem para você verificar se era isso mesmo que pretendia, ou se a sua alma tropeçou em fantasias que valeria a pena retificar o quanto antes.