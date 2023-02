Horóscopo de 22/2: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Mercúrio e Marte em trígono.

Neste mesmo momento em que tu lês estas linhas o planeta em que existes gira sobre seu eixo a uma velocidade de 450 metros por segundo, e orbita ao redor do Sol a 30 quilômetros por segundo, enquanto o sistema solar inteiro é arrastado pelo movimento do braço da galáxia em que se encontra a uma velocidade de 240 quilômetros por segundo, e mesmo assim demora mais de 100 milhões de anos para completar um ciclo.

Essas são as reais magnitudes em que tua existência se desenvolve e que se encontram disponíveis para quem quiser as aproveitar e usar de referência, mas o normal é que fiquemos encerrados em nossas caixinhas de pequenos convencimentos, apequenando a experiência de vida com nossos temores enquanto a Vida se movimenta pelo espaço e tempo afora e dentro cheia de Graça e magnificência.

ÁRIES: Para você conseguir o que pretende, você terá de fazer várias articulações e insistir bastante para que as pessoas respondam às suas intenções de forma positiva, sem deixar a peteca cair sequer por um instante.

TOURO: Se todo mundo esperasse até ter completa certeza dos resultados para agir, não haveria nada no mundo além de uma espera infinita. As incertezas são o efeito colateral do livre arbítrio, o humano não se livra delas.

GÊMEOS: Agora é o momento em que a alma sente a urgência de fazer com que sua experiência de vida se alinhe aos grandes ideais que fazem o coração arder de vontade de os realizar. Vale a pena se lançar à experiência.

CÂNCER: Nem sempre dá para fazer tudo que é necessário, porque às vezes, como acontece com sua alma agora, as impressões que são recebidas congestionam o intelecto e fica impossível decidir o que fazer a seguir. Nada fazer.

LEÃO: Melhor chegar a um acordo mais ou menos do que continuar em estado de perfeita discórdia, porque esse estado de coisas seria um atraso para todas as pessoas envolvidas. Sempre haverá diferenças, mas essas não importam.

VIRGEM: Há horas em que parece não haver avanço algum, e a alma fica tentada a desistir, jogando por terra todo o esforço empreendido até então. Procure resistir a essa tentação, siga em frente, está tudo muito certo.

LIBRA: O convencimento é uma faca de dois gumes, porque apesar de fornecer a você a segurança necessária para seguir em frente com suas intenções, ao mesmo tempo provoca uma precipitação que, agora, seria bom evitar.

ESCORPIÃO: Quando você se sentir confortável com as intenções que sua alma elabora, então será a hora de agir, mas ao mesmo tempo, as ações precisam ser observadas, para ir fazendo os ajustes que a realidade determinar.

SAGITÁRIO: Dizem que a verdade não existe e que seja apenas uma questão de ponto de vista relativo. Isso apequena a capacidade humana de perceber a realidade maior em que ela está inserida, e torna as pessoas mesquinhas.

CAPRICÓRNIO: O aperfeiçoamento será resultado da prática, só ela determina se suas intenções estão ao alcance de suas reais possibilidades. Portanto, procure se exercitar todos os dias, para ampliar seu alcance.

AQUÁRIO: Faça o que prometer, ou não prometa nada e faça assim mesmo o que tiver vontade. De uma forma ou de outra, o que importa é que, neste momento, haja quase total coerência entre suas intenções e as ações empreendidas.

PEIXES: Sua alma está sendo impressionada pelos acontecimentos e ainda não sabe de que maneira seria melhor reagir, e isso pode ser uma vantagem, porque ganhar tempo e amadurecer as atitudes seria mesmo a melhor pedida. É assim.