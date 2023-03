Horóscopo de 22/3: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua ainda Nova em Áries.

Todo momento é sagrado, porque sempre está em jogo o quanto somos capazes de revelar a luz da Vida de nossas vidas através de nossa Consciência, mas nem sempre estamos dispostos a experimentar essa sacralidade, a maior parte do tempo profanamos a manifestação da Vida a obstruindo com nossa visceral vontade de nos apropriar desse tesouro, que é a Vida.

Ninguém é dono de Vida alguma, nós somos todos representantes da Vida, mas agimos como criminosos cósmicos, nos apropriando do que não é nosso, erguendo barreiras artificiais e negociando fronteiras em troca de vantagens, tanto no nível individual quanto sistémico também. Dessa forma, em vez de sermos transparentes irradiadores da Vida nos convertemos em obscuros arquitetos de distorções daquilo que, de outra forma, seria uma experiência de vida abundante.

ÁRIES: A forma com que você se estruturou até aqui começa a mudar e num sentido mais amplo e melhor do que o anterior. Procure seguir em frente com as reformas, porque por mais difíceis que sejam, elas são muito necessárias.

TOURO: O topo do mundo é uma pretensão que a ambição persegue, e não há nada de errado nisso. A questão que fica é, será que você aguenta o jogo duro que se desenvolve nessa dimensão? Pois veja, nela, não há margem para fragilidades.

GÊMEOS: Nada tema, mas se movimente com firmeza no meio do mundo, praticando suas teorias para selecionar as que resultarem em coisas interessantes, coisas que beneficiem não apenas você, mas à comunidade também.

CÂNCER: Os relacionamentos que não forem pautados pela verdade visceral dos sentimentos não sobreviverão aos próximos anos, porque não há mais espaço para sustentar fingimentos que só produzem problemas e doenças. Isso não.

LEÃO: Os relacionamentos verdadeiros estarão sempre à salvo, mas aqueles em que as simulações se intrometeram na dinâmica do dia a dia tendem a decair e se tornarem obsoletos, sobrevivendo apenas por pura inércia. Melhor não.

VIRGEM: Nem todas as potencialidades são dignas de sua atenção, e talvez sejam importantes aquelas que você menos valoriza, inclusive algumas que lhe provocam arrepios, de tão arriscadas que se apresentam. É tudo diferente.

LIBRA: Talvez você descubra que andou perdendo muito tempo com pessoas e questões que não estão à altura de suas pretensões. Procure não perder tempo com ressentimentos, mas seguir em frente o mais rapidamente possível.

ESCORPIÃO: O mal só pode ser erradicado lhe arrancando as raízes Este é um momento da vida em que não pode haver tolerância para as questões que sua alma anda carregando há muito tempo, sem verdadeira razão para isso.

SAGITÁRIO: Para você não errar nem se comprometer desnecessariamente, é preciso ser fiel à verdade, sem a relativizar, como se ela não existisse e tudo fosse apenas um ponto de vista relativo ao observador. A verdade existe.

CAPRICÓRNIO: O poder material é muito importante, mas se essa conquista não for acompanhada de amadurecimento espiritual, tenha certeza de que o poder material aniquilará sua consciência, a tornando brutal e ignorante. Acontece.

AQUÁRIO: Sua capacidade de congregar as pessoas será posta à prova para ver o alcance de seu discernimento, porque congregar as pessoas é fácil para sua alma, mas congregar as pessoas certas em nome da causa correta é a questão.

PEIXES: Seja implacável no autoconhecimento, procure usar de máxima sinceridade e transparência no que quiser descobrir de si, mas principalmente, passe para a prática tudo que aprender, porque aí se prova a verdade.