Horóscopo de 22/4: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

Sai de tua casa sem rumo predeterminado, à passeio em tua própria cidade ou vizinhança, para contemplar, com olhos de turista, todos os detalhes interessantes que compõem o panorama dos lugares que, porque familiares, não merecem mais tua atenção, são dados por conhecidos.

É por esse automatismo preguiçoso que nós desconhecemos até nossas próprias moradias, nos restringindo a apenas transitar por elas ensimesmados em nossos próprios pensamentos e preocupações, enquanto as maravilhas acenam a nós.

Hoje faz diferente, deixa de lado tuas preocupações e perrengues, que podem esperar pelo momento em que as atendas de novo, e te dedica a explorar o terreno que supostamente conheces, mas que ainda encerra tesouros inexplorados que aguardam pela tua percepção.

ÁRIES: Agora é possível se acomodar um pouco e desfrutar do tanto de segurança e conforto que sua alma conquistou, a golpes de muito esforço e de driblar as contrariedades que muitas pessoas criaram em seu caminho. Em frente.

TOURO: A confiança não é gratuita, ela vai sendo construída através dos anos e pelo exemplo que cada pessoa demonstrar, tanto quanto pela coerência que demonstrar entre o que predica e aquilo que pratica. Nada além.

GÊMEOS: Se você quiser ser útil e prestar um serviço às pessoas com que se relaciona, invista em seu próprio bem-estar, desde que essa atitude não signifique passar por cima delas. O bem-estar se irradia e é contagiante.

CÂNCER: O incentivo que as pessoas dão a você é, ao mesmo tempo, algo que sua alma recebe como elogio, mas que também levanta a suspeita de mandarem você à linha de frente, como bucha de canhão. Isso é algo de se investigar.

LEÃO: Se a nossa visão da vida e dos acontecimentos fosse mais ampla e abrangente, é certo que muitas dúvidas que atormentam deixariam de existir muito rapidamente. Nunca é tarde para começar a abrir cabeça e coração.

VIRGEM: É conveniente se movimentar, porque através da dinâmica dos passeios será possível que a vida lhe apresente, com seus habituais mistérios, algumas oportunidades e soluções que de outro modo passariam despercebidas.

LIBRA: Os riscos que ontem enchiam sua alma de medo, agora podem ser vistos de uma perspectiva mais realista, e já não infundem tanto medo quanto antes. De todo modo, é melhor sua alma não ir para o lado oposto tampouco.

ESCORPIÃO: É conveniente ouvir com atenção às pessoas, porque mesmo que emocionalmente elas não lhe causem nada demais, este é um momento em que circulam informações que sua alma poderia aproveitar e colocar em prática.

SAGITÁRIO: A única ilusão perversa que torna a civilização humana um desastre é viver como se cada pessoa tivesse um mundo à parte para administrar, quando na verdade, o reino humano inteiro é um só e único organismo.

CAPRICÓRNIO: Incentive as pessoas a darem seu melhor demonstrando como se faz isso com seu próprio exemplo. Não é mera coincidência que no âmago de todas as religiões se oriente a tratar o próximo como se fosse a gente mesmo.

AQUÁRIO: Tome as atitudes pertinentes para garantir o que seja do seu merecimento, tanto quanto, também, preservar tudo em bom funcionamento. Chegar lá é a parte mais fácil da história, preservar o conquistado é que são elas.

PEIXES: Coloque em marcha suas ideias, porque continuar pensando e repensando vai provocar congestão em sua alma, e isso paralisa os movimentos. É preferível errar por agir do que cometer o erro da inação. Em frente.