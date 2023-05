Horóscopo de 22/5: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Marte e Júpiter em quadratura.

É completamente equivocado se apoiar na frase "conhece a ti mesmo" para passarmos a vida buscando o que nos torna diferentes, únicos e originais. A frase "conhece a ti e conhecerás o universo e os deuses", no entendimento profano faz com que nos iludamos com a ideia de que nossas particularidades hão de servir de régua para medir o Universo e os Deuses, e os reduzir a nosso tamanho infinitesimal.

A frase, quando entendida em sua sacralidade, aponta a que encontremos o Universal e o Divino em nós, aquilo que temos em comum com a natureza, com nossos semelhantes e diferentes, com o sistema solar em que nos movimentamos e somos, porque só depois de compreender o que nos une a tudo e a todos podemos, sem perigo de nos perdermos no egoísmo, encontrar de forma segura o que temos de particular.

ÁRIES: Você fará o que você quer, o assunto não é esse, a questão toda radica em perceber qual será o custo de você fazer o que você quer, para, inclusive, poder planejar um pouco melhor seus movimentos. Custo total.

TOURO: Mantenha a boa vontade firme, mas não se apegue aos resultados, porque neste momento é possível que suas atitudes sejam tiros saindo pela culatra. Nessa hora, o melhor a fazer é manter o coração sereno e nada mais.

GÊMEOS: Quando a mente se irrita, a boca fala mais do que conseguiria articular direito, e o resultado é inevitável, que é o desentendimento generalizado. Quando os ânimos se acalmarem o entendimento retornará, como sempre.

CÂNCER: Dizem que gosto não deve ser discutido, que cada pessoa teria direito a ter o seu, sem maiores explicações. Porém, nossa humanidade discute tudo e transgride todas as regras que, sabidamente, facilitariam sua vida.

LEÃO: Vale mais fazer algo mal feito do que ficar esperando pelo momento em que a inspiração faça sua alma se sentir a super-heroína de todos os tempos. Não se importe com os resultados, siga seus instintos, busque elevação.

VIRGEM: Quando a alma é tocada no nervo central e não consegue reagir, porque fica pasma diante da situação, se erguem as defesas interiores para que o coração fique à salvo, sem ninguém perceber a tormenta interior.

LIBRA: Pensar e comunicar são duas dinâmicas bastante diferentes, que quando encontram convergência é um show, mas é raro isso acontecer. Tendo isso em mente, procure se expressar com simplicidade, sem exigir entendimento.

ESCORPIÃO: Por maior que seja sua força individual, de toda maneira você precisará dessas ou daquelas pessoas em alguma curva da vida, quando constatar que sua força individual não resolve todas as coisas. Relacionamentos.

SAGITÁRIO: Se houver perrengue para solucionar, o pior a fazer é buscar culpados e dar sermões por aí. O melhor a fazer é se munir de boa vontade e, antes de tudo, fazer sua parte para solucionar o que estiver incomodando.

CAPRICÓRNIO: Às vezes dá vontade de chutar o balde e transgredir todos os limites, porque a alma não cabe em si e precisa se lançar às experiências que chamam, mas que não são atendidas. Uma hora para cada coisa.

AQUÁRIO: Há discussões que não servem para nada, porque são meras trocas de discordâncias particulares, mas há discussões que giram em torno de princípios de vida, e essas destacam a real natureza das pessoas que discutem.

PEIXES: Esqueça o descanso, arregace as mangas e se dedique a fazer tudo que precisa e mais ainda, porque este é um daqueles momentos em que se pode saldar dívidas, adiantar expediente e resolver a culpa de não ter feito nada.