Horóscopo de 22/6: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Vênus ingressa em Gêmeos.

A mente é o jardim dos caminhos que se bifurcam em outros, em outros, em outros... nem sempre encontrando conexões entre si, muitas vezes indo parar em nada, através de raciocínios inúteis e contraproducentes, mas que, de vez em quando, sob condições nunca controláveis, também resolvem tudo de uma forma tão óbvia e magnífica, que o movimento te envaidece, te dando a impressão de seres a primeira pessoa na história do Universo a chegar a esse lugar de esclarecimento.

A mente é esse instrumento no qual te convences de estar com a faca na mão cortando a realidade para te abrir passagem através dela, quando, um dia, descobres que enquanto imaginavas estar no domínio do corte, o tempo inteiro estavas cortando a ti.

É, a mente é essa realidade que pensas observar enquanto ela te observa.

ÁRIES: Em tudo há de haver alguma negociação envolvida, porque se fosse para sua alma aceitar incondicionalmente tudo que acontece, então não haveria necessidade de desejar nem muito menos de defender seus interesses.

TOURO: Importante mesmo é que você mantenha a bola em jogo, porque apesar de não haver as definições que sua alma gostaria, para se sentir mais segura, ainda assim há entusiasmo suficiente para continuar jogando. É o que importa.

GÊMEOS: Quando os dilemas ficam tão complicados que não se enxerga perspectiva alguma de solução, chega a hora de desistir de continuar pensando e repensando, e passar para outra coisa mais leve e divertida. Em frente.

CÂNCER: Mesmo que você não consiga, ainda, dizer tudo que precisa, algumas palavras sugestivas serão plantadas nos relacionamentos, e cada pessoa terá de se virar para tentar entender o que acontece. É muita coisa.

LEÃO: Estenda a mão em busca de ajuda, porque, mesmo que essa não esteja disponível, o ato de pedir abre as portas para que, a qualquer momento, surja uma pessoa mais compreensiva, que possa lhe brindar com suporte e conforto.

VIRGEM: A sorte sorri quando você a tenta, porque de outra forma ela pode estar às gargalhadas e sua alma não a perceber. Porém, quando você tenta e se esforça para conquistar o que pretende, a sorte sorri e se manifesta.

LIBRA: Muitas coisas da vida não mereceriam explicação, porque ao você as sentir já tem informações suficientes sobre o que acontece. Porém, a mente é teimosa, quer explicar até o inexplicável. Boas teorias surgem disso.

ESCORPIÃO: Ideias grandiosas, imaginações maravilhosas, de vez em quando é legítimo viajar na fantasia sem nenhum compromisso com a realidade, porque esse movimento tem seu próprio prazer, incomparável a qualquer outro.

SAGITÁRIO: Os acordos e combinados são promessas que em algum momento terão de ser postas em prática, e será nesse momento que se mostrará a verdadeira fibra das pessoas que, agora, cheias de entusiasmo, prometem de tudo.

CAPRICÓRNIO: O pouco que você fizer bem feito, será o muito de caminho que sua alma avançará neste momento. Porém, tudo precisa ser bem feito, com o coração na mão e com a alma ardendo de vontade de oferecer seu melhor.

AQUÁRIO: Faça o que estiver ao seu alcance e encontre regozijo nesse movimento independente. Este é um momento propício para sua alma testar seu verdadeiro alcance, o qual só pode ser medido através da ação concreta.

PEIXES: Os dilemas também têm sua própria beleza, porque não permitem que sua alma se acomode em frases feitas e soluções simplistas, provocando questionamentos que, mesmo não sendo resolvidos, deixam a alma atenta.