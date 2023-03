Horóscopo de 2/3: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Mercúrio em conjunção com Saturno ingressa em Peixes.

Prosperar é como fazer manteiga, o leite precisa ser batido à exaustão, enquanto dá a impressão de não acontecer nada e a alma fica tentada a desistir, por não ver resultados evidentes, mas eis que, de uma hora para outra, o leite inteiro coalha. Se tu pretendes prosperar, então tens de te preparar também para resistir à tentação de suspender teus esforços cotidianos, já que não enxergas resultados imediatos.

A visão interior da prosperidade que te infunde entusiasmo há de ser renovada todos os dias, para que não desistas nem sequer por um instante de te empenhar em todos os atos que te conduzam a esse destino, sendo ciente de que o tempo, o esforço e a motivação hão de se resolver na ação, e que se tu suspendes a ação jogas por terra todos os esforços empenhados anteriormente

ÁRIES: Talvez você não aprecie todas as pessoas com que precisa tratar agora, mas é certeza que elas são necessárias, e é só isso que deveria importar neste momento. Gostos e desgostos são sempre temporários, só isso.

TOURO: Conquanto você faça algo prático em relação às suas pretensões, você verá os resultados acontecerem com relativa facilidade. O problema consiste em imaginar que as visões interiores se realizariam por si sós. Isso não.

GÊMEOS: É insuficiente saber, é preciso poder explicar o que se sabe também, porque com uma boa comunicação o conhecimento se enriquece e encontra novas nuances criativas para se desenvolver Tudo ao seu alcance.

CÂNCER: Sempre são mais importantes as coisas que ficam em silêncio do que aquelas que são postas sobre a mesa para discutir. Portanto, preste atenção ao que é dito nas entrelinhas, porque é aí que a verdade se manifesta.

LEÃO: É importante formalizar todos os acordos, porque o mundo em que a palavra seria suficiente para tudo estar acertado não existe mais, é coisa do passado. Neste momento, pelo menos, é importante formalizar todas as palavras.

VIRGEM: Algumas pessoas parecem mais afortunadas do que as outras, porque a vida lhes concede mais oportunidades. Ou será que a diferença de fortuna seria uma questão de o quanto as pessoas se atrevem a aproveitar tudo?

LIBRA: Você é livre para colocar em marcha o que você quiser, mas não é livre para determinar que seus atos não tenham consequências, nem tampouco para que todos os resultados sejam do seu gosto. Liberdade limitada.

ESCORPIÃO: Importante mesmo é que sua alma se sinta confortável com as escolhas que faz, ainda que essas representem uma dose importante de sacrifício, o qual seria inevitável, por não ser você o único personagem do jogo.

SAGITÁRIO: Agora sua alma ficou com alguns dilemas bastante difíceis de resolver, que não admitem precipitação, porque se algo assim houvesse se produziriam problemas ainda maiores dos que se tentaria evitar. Tudo com cuidado.

CAPRICÓRNIO: As determinações que você colocar em marcha valerão o quanto você acreditar nelas. Este é um momento que não dá muita margem para brincar, porque os assuntos são graves e merecem toda sua atenção e respeito.

AQUÁRIO: Agora sua alma toma decisões e quer recuperar o tempo perdido, e isso é muito bom. Só faltou combinar com o próprio tempo, que precisa prover espaços mais amplos de manobra, para não comprometer as outras rotinas.

PEIXES: As resoluções que sua alma toma agora, no silêncio do coração, são determinantes quanto ao futuro, e guiarão seus passos por algum tempo pela frente. É hora de prestar atenção a essas resoluções íntimas e silenciosas.