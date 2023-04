Horóscopo de 23/4: veja previsões para este domingo

Data estelar: Mercúrio e Marte em sextil.

Seria impossível realizar tudo que pensas, porque nem tudo cabe na realidade concreta, há imaginações que não merecem o esforço e muitas outras, que nas visões subjetivas são sedutoras e atraentes, quando formalizadas se mostram decepcionantes.

Felizmente, o humano ainda não tem a capacidade de os pensamentos construírem automaticamente realidades concretas, porque se assim fosse, o mundo estaria cheio de monstros e abominações, já que nenhum de nós domina a mente nem muito menos pensamos coisas elevadas e belas o tempo inteiro, só de vez em quando.

A mente é um sofisticado sistema de percepção dos mundos visíveis e invisíveis, e a inteligência artificial só emula uma ínfima parte de seu funcionamento. Quem conquista a mente, não precisa de instrumentos.

ÁRIES: A zona de conforto não é uma dimensão que deva ser combatida freneticamente, porque sem mínimo conforto, a alma humana se traumatiza. É necessário descansar também, porque a experiência de vida é muito complicada.

TOURO: Praticar o que você predica é a mínima coerência que fará com que sua alma seja mais respeitada e ouvida. As pessoas se acostumam com a incoerência, mas nos bastidores isso vai criando uma séria crise de confiança.

GÊMEOS: O bem-estar pessoal é importante, porque quando a alma se sente bem ela também faz com que as pessoas com que se relaciona se sintam bem, ou seja, investir no bem-estar pessoal é um serviço que se presta aos demais.

CÂNCER: Se o incentivo que sua alma recebe fosse feito de intenções puras e nobres, estava tudo bem, porém, na prática é tudo um jogo de interesses que precisa ser monitorado bem de perto, para não haver engano algum.

LEÃO: A insegurança, as incertezas, nada disso há de ser impedimento para sua alma, nem tampouco essas condições existem para atormentar, é tudo resultado da curta visão que nossa humanidade tem a respeito da vida.

VIRGEM: Evite ficar na quietude, sem fazer nada, porque este é um momento em que a vida revela seus mistérios através da dinâmica, com você se dispondo a sair do conforto de seu lugar habitual e fazendo alguns passeios.

LIBRA: O medo é superável, você já transcendeu muitos medos que outrora paralisavam e agora são apenas memórias que sua alma trata de forma indiferente. O medo não há de ser respeitado, mas transcendido, em nome da vida.

ESCORPIÃO: A justiça está sempre nas mãos do mistério da vida, que conta com a eternidade para que tudo se resolva de uma maneira que engrandeça a obra do Universo. Confiar nesse movimento ou não, esse é o dilema humano.

SAGITÁRIO: As complicações que vivem as pessoas, mesmo que pareçam ser exclusivamente delas, em alguma hora se transformam em suas também, porque não há real separação entre sua vida e a das pessoas com que se relaciona.

CAPRICÓRNIO: Tratar os outros do jeito que sua alma gostaria de ser tratada é o princípio básico que norteia as religiões que se prezem, um tipo de atitude que resolveria de imediato os problemas de nossa humanidade.

AQUÁRIO: O ambiente está tranquilo, nada há, de imediato, que quebre a paz celestial que paira sobre sua alma. Porém, do fundo de sua alma emerge a necessidade de se aventurar, de arrumar encrenca, no bom sentido.

PEIXES: Por piores que sejam os resultados de você colocar em ação suas ideias, esses serão infinitamente melhores do que os resultados de nada fazer. A ação resolve muitas dúvidas e oferece a oportunidade de fazer ajustes.