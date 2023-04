Horóscopo de 2/4: veja previsões para este domingo

Data estelar: Lua cresce em Virgem.

Tu sabes que o Divino é a Vida de tua vida e que mora na câmara oculta no centro do teu coração, mas apesar desse conhecimento tu decides que não é tão importante revelar a divindade latente em teu coração, porque antes disso terias de solucionar outras questões, como pagar contas, cuidar dos filhos, ser alguém na vida e tantas outras coisas.

O maior problema de nossa humanidade é a escolha da escala de valores mediante a qual toma suas decisões, abandonando as reais prioridades num segundo plano e entronando coisas aleatórias no topo da cadeia.

O resultado é evidentemente errado, porque apesar de todos os ingredientes certos estarem disponíveis, a receita é feita com as proporções erradas, pondo nela mais do que precisaria pouco, e poupando mesquinhamente o que deveria ter muito.

ÁRIES: É difícil lidar com algumas pessoas, mas elas existem e não daria para as exorcizar sumariamente de sua vida. Aceite a inevitabilidade de alguns relacionamentos para não perder tempo com manobras que não levariam a nada.

TOURO: Seria insensato tentar solucionar tudo de uma vez só, porque não há nada parecido a uma bala de prata disponível que dê conta de tudo. Melhor não cair nessa tentação e continuar fazendo tudo num ritmo mais seguro.

GÊMEOS: Uma vez que se percebe o que se percebe, é impossível fingir que nada se viu ou ouviu. É importante ter isso em mente, porque qualquer tentativa de fugir ou simular se transformaria numa conta a ser paga no futuro.

CÂNCER: É tentador buscar culpados, mas como todo mundo faz isso ao mesmo tempo, o resultado é um tiroteio sem eira nem beira. Melhor não se envolver nisso e tocar a bola para frente fazendo o possível no cenário atual.

LEÃO: Algo precisa ser feito, mas com sumo cuidado, porque os próximos dias serão delicados e complexos, e nenhuma atitude precipitada ajudaria, muito pelo contrário. Observe bem o panorama pelo qual sua alma transita agora.

VIRGEM: Cada coisa tem seu tempo certo para acontecer, e em alguns casos isso inclui um período enorme de amadurecimento. Colher frutas verdes e se conformar com o sabor delas seria insensato, melhor respeitar o tempo de tudo.

LIBRA: Coisas que parecem divertidas e atraentes, quando experimentadas mostram sua verdadeira cara. É melhor antecipar as decepções do que se jogar de peito aberto em algumas experiências que não têm nada bom para agregar.

ESCORPIÃO: As pessoas podem tocar em nervos expostos de sua alma sem nem mesmo perceber o que fazem, e isso precisa ser tido em conta, porque de outra maneira você reagirá de uma forma que elas não entenderão nem muito menos aceitarão.

SAGITÁRIO: Coisas banais e aparentemente sem importância podem se transformar em pontas soltas que, com o tempo, se acumulam e viram uma avalanche. Apesar de não gostar muito, procure neste momento prestar mais atenção.

CAPRICÓRNIO: Não importa quanto você deseje algo ou alguém, este é um momento delicado para se precipitar em qualquer tipo de conquista. Vale a pena se conter um pouco mais do que o habitual, em nome da saúde mental.

AQUÁRIO: O movimento necessário precisa ser organizado da melhor maneira necessária, porque há uma forte tendência a tudo acontecer com atropelos e distorções. Um pouco disso pode ser inspirador, mas em doses enormes só atrapalha.

PEIXES: Algumas coisas nunca deveriam ser ditas, mas já que são ditas, então será melhor aproveitar a oportunidade de esclarecer tudo, e isso inclui você também se dispor a ouvir as verdades que as pessoas têm a dizer.