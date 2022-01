Horóscopo de 24/1: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Marte ingressa em Capricórnio; Lua míngua em Libra



Faz amizade com tua ambição, nunca a tratando como se fosse o demônio que te guiará pelo caminho da perdição, mas, ao contrário, trata tua ambição como o necessário combustível para que o inconformismo que sentes com tudo isso que está aí seja substituído pela firme e prática vontade de construir algo que seja maior e melhor, com teu empenho e esforço.



O progresso material não é inimigo do progresso espiritual, porque, o que seria a matéria, senão espírito denso, e o que seria o espírito, senão matéria sutil?



Assim como não há real separação ou conflito entre mente e coração, porque as duas são uma só, tampouco há oposição entre espírito e matéria, porque ambos são manifestações de uma única vida.



Reconcilia os opostos que há em ti, e avançarás muito mais no caminho.



ÁRIES: É agora ou é agora, sem mais delongas sua alma há de se lançar à aventura de viver, suportando a vertigem dos argumentos que indicam que, talvez, o resultado não seja o desejado. Não importa, só interessa você agir.



TOURO: Às vezes, as discussões ficam acaloradas, mas isso não as torna esclarecedoras, apenas faz com que as pessoas se engajem num tiroteio agressivo. Nesse momento, sua alma precisa refletir sobre o motivo da discussão.



GÊMEOS: A precipitação não seria a melhor atitude possível neste momento, em que sua alma se sente insegura e, na tentativa de contrabalançar esse incômodo sentimento, se lança a uma ação desordenada. Melhor não. Melhor esperar.



CÂNCER: As cobranças que fazem a você podem até ter fundamento, porém, a maneira com que são feitas é desproporcional. Isso cria conflito e discórdia onde deveria haver entendimento mútuo. Felizmente, essa onda passará.



LEÃO: A melhor maneira de aliviar o nervosismo é você arregaçar as mangas e fazer mais do que o habitual. O trabalho, empenho e esforço consistente, tudo isso e muito mais canalizará positivamente o nervosismo. Aí sim!



VIRGEM: Viver bem apesar de tudo e de todos, esta é a melhor decisão que você poderia tomar. O mundo continuará degringolando, mas sua alma estará firme na sua vontade de arrancar regozijo até das situações mais dramáticas.



LIBRA: As coisas podem ficar um pouco mais tensas que o habitual nas próximas semanas, mas nada que sua alma não consiga administrar. Perder a paciência, se irritar com pouco, esses são os sinais da tensão em aumento.



ESCORPIÃO: Tudo que precisa ser conversado há de encontrar hora e lugar certos para acontecer; do contrário, a boa vontade de se entender melhor com as pessoas pode ir por água abaixo. E isso é tudo que você não precisa agora.



SAGITÁRIO: Assegure seu terreno, encontre conforto e segurança naquilo que sua alma considera seu território, e se à primeira vista isso não seja fácil, então se dedique a organizar e arrumar até o objetivo ser atingido.



CAPRICÓRNIO: Começa uma pequena época em que sua alma terá de sair de si e se dedicar a fazer muito mais do que normalmente faria. Coloque suas ideias em prática, trabalhe, produza, porque este é um momento de ação.



AQUÁRIO: Enquanto não seja possível fazer nada para melhorar a situação, faça isso mesmo, nada. E se a ansiedade indicar o contrário, mande calar a boca e permaneça confiante de que, apesar de tudo e de todos, a vida melhorará.



PEIXES: Querendo ou não, apreciando o processo ou não, de toda maneira você terá de sair de si em busca de contatos, porque o possível progresso pela frente não poderia ser desenvolvido com você encerrado em sua própria alma.