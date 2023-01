Horóscopo de 24/1: veja previsões para esta terça

Data estelar: Sol e Júpiter em sextil.

Oferece o melhor de ti a todo momento e em relação a qualquer pessoa, porque por trás da diversidade de gente e fatos há uma única Vida que alinhava tudo e todos, e quando tu abres teu coração e ages com generosidade, essa única Vida te reconhece e também abre as comportas para que experimentes a intensidade do que é maior que tua presença.

A todo momento tu podes optar entre te encerrar em teus dramas e preocupações, resultando isso em agires muito aquém do que poderias, ou abrir teu coração e desempenhar tuas funções oferecendo teu melhor, não importando que seja algo banal ou de grande transcendência.

Hoje o céu que te sustenta e no qual te movimentas e experimentas ser propicia a generosidade, mas a que é desempenhada com sabedoria, em nome de uma vida mais abundante.

ÁRIES: Sua alma será sempre a detentora do poder de tomar as iniciativas, sejam essas certas ou erradas. Agora é um momento virtuoso, em que há a chance de colocar em marcha algumas questões que produzirão frutos interessantes.

TOURO: Faça, não apenas para seu próprio regozijo, mas para agregar algo positivo ao mundo, através dos relacionamentos mais significativos, aqueles que por serem muito próximos acabam entrando num automatismo negativo.

GÊMEOS: As ideias ficam mais claras na mesma medida em que você conversar, ouvir, opinar, mas também aceitar as contradições de suas teorias, porque assim você saberá distinguir o possível do ilusório. Melhor para todos.

CÂNCER: Os rios de vida continuam circulando livres e prósperos, e estão ao alcance do entendimento de qualquer pessoa que se atrever a ir além de suas preocupações, que encerram a alma num labirinto que adquire vida própria.

LEÃO: Ajude as pessoas a crescerem, a terem voz e vez quando envolvidas com você, seja através de relacionamentos próximos ou de trabalho. Ajude as pessoas a se sentirem valorizadas, porque assim seu valor crescerá também.

VIRGEM: A experiência de vida é de altíssima complexidade, porque existimos em muitas dimensões diferentes ao mesmo tempo, e nem sempre andamos com ânimo suficiente para essa administração toda. Mesmo assim, dá certo.

LIBRA: Fazer algo bom para alguém há de ser um exercício cotidiano de generosidade, mas a alma nem sempre está com essa bola toda, com essa leveza de espírito. O veneno das preocupações acaba desidratando a generosidade.

ESCORPIÃO: Enquanto você se focar nas tarefas pendentes e em andamento, nada demais nem de menos acontecerá para você se preocupar. Porém, talvez seja esse o medo de sua alma, que a realidade se transforme num tédio normal.

SAGITÁRIO: Fazer acontecer é sempre mais fácil do que parece, porque todos os problemas parecem insolúveis enquanto pensados, mas na prática adquirem velocidade e ritmo para que a navegação da vida seja prazerosa e eficiente.

CAPRICÓRNIO: É bastante fácil fazer o que é certo, só depende de boa vontade e de uma dose de atrevimento para nadar contra a corrente do que seria conveniente fazer, mas que afastaria sua alma do que seria certo. Opções.

AQUÁRIO: Ponha em marcha suas ideias, porque ainda que estejam imaturas, isso servirá para testar a praticidade e, talvez, sirva também para deixar de lado algumas e se focar mais nas que possam ser realizadas de imediato.

PEIXES: O veneno que não mata é o veneno que engorda, porque nem sempre fortalece, às vezes, depois de situações muito tensas que se estendem ao longo do tempo, a alma fica apenas cansada, querendo se retirar de cena.