Horóscopo de 24/10: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua quase Nova em Libra.

Infelizmente, com a aproximação de Marte à Terra que começa a acontecer a partir do domingo próximo, a luta da ignorância contra a clara percepção de que, neste planeta, ou somos todos felizes ou nos condenamos todos à infelicidade geral, passa a adquirir uma tonalidade mais brutal e violenta, própria da ignorância de que somos todos partícipes de um único organismo cósmico, o reino humano.

Ignorar que compomos um único organismo é o grande impedimento de promovermos o bem geral, mas justamente porque agora nos distanciamos perigosamente desse objetivo é que, mais do que nunca, teremos de reforçar nossas aspirações humanistas e continuar trabalhando em nome do mundo melhor que deixaremos às futuras gerações, porque nem a atual nem a próxima conseguirão ver ainda qualquer tipo de progresso.

ÁRIES: As confusões acontecem e não precisam ser repelidas com força, como se nada tivessem a ver com você, porque assim você só as reforçaria. Trate com indiferença tudo que desfavorecer seu caminho, porque passará. É assim.

TOURO: Importante mesmo é que haja equilíbrio nos relacionamentos que sua alma tem como referência na atualidade, e isso significa perceber a falta de harmonia e se dedicar a fazer os ajustes pertinentes a cada caso.

GÊMEOS: As dúvidas que sua mente arvora não hão de pesar mais do que a visão de que o cenário é favorável, tanto quanto há, também, uma forte vontade realizadora se expressando através de sua presença. O que poderia dar errado?

CÂNCER: O cenário é complexo e as pessoas não ajudam nada, pelo contrário até. Porém, ainda assim sua alma não está em perigo, portanto, mantenha uma atenção afiada, mas que não se converta em angústia sobrenatural. Isso não.

LEÃO: No caso de acontecerem mal-entendidos, procure se retirar da cena em vez de tentar se explicar, porque qualquer raciocínio posterior ao desentendimento tornaria o cenário ainda mais difícil de resolver. Melhor não.

VIRGEM: Mesmo que no começo os esclarecimentos tenham um efeito contraproducente, ainda assim valerá a pena seguir em frente, na tentativa de colocar tudo em pratos limpos, porque esse objetivo será conquistado.

LIBRA: Tudo dá trabalho, nada vem de graça, esta realidade já deveria estar incorporada em sua mente e nada do que você fizer teria de ser fundamentado na sorte, a qual pode eventualmente acontecer, mas não como objetivo.

ESCORPIÃO: As motivações verdadeiras são muito importantes, porque ainda que sejam desconhecidas das pessoas com que você se relaciona, é da natureza delas que emergem os resultados concretos de tudo que você empreenderá.

SAGITÁRIO: Os inconvenientes que acontecem neste momento são produto do grau de fantasia que se intrometeu em seus planos e pretensões. Evite se queixar demais, toque a bola para frente e refaça seus planos com mais realismo.

CAPRICÓRNIO: Aproveite este momento para fazer mais do que normalmente faria, porque há um dinamismo disponível que passará rapidamente, e despercebido por quem não tiver disposição para se livrar da procrastinação.

AQUÁRIO: As ideias nunca se realizam sozinhas, é preciso que agreguemos ao processo a nossa força física, a qual, motivada por emoções positivas se torna uma máquina de concretizar. E tudo isso sem certeza sobre os resultados.

PEIXES: Você não precisa fazer malabarismos para obter um pouco de regozijo, apenas aproveitar tudo que já se encontra disponível e ao alcance da mão. Procurar longe o que está perto é o princípio do mal-estar.