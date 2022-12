Horóscopo de 24/12: veja previsões para este sábado

Data estelar: Mercúrio e Netuno em sextil.

Se uma parte do Divino não encarnasse de tempos em tempos na forma humana, para nos demonstrar que, mesmo parecendo impossível, pelas circunstâncias constrangedoras em que existimos, a porta da transfiguração está aberta para quem se atrever a passar por ela, é certeza que nossa humanidade já teria se esquecido completamente da íntima conexão que a vincula com o reino espiritual da natureza.

Em todas as épocas e em todos os povos e culturas, o Divino encarnou em diferentes formas e intensidades, sempre com o mesmo objetivo, demonstrar que humanamente é possível ter acesso a uma vida mais abundante, a do espírito, tanto quanto manter a chama acesa para que, apesar dos crimes que o egoísmo humano perpetra, ainda assim a porta da evolução se encontra aberta para qualquer pessoa que se atrever a ela.

ÁRIES: O cenário é misturado, questões adversas e favoráveis caminham lado a lado, e não é possível separar nada ainda. Melhor você se acostumar com esse estado de coisas, porque é nele que o misterioso destino se cozinha.

TOURO: Enxergar o futuro com entusiasmo, haveria algo melhor do que isso? E não se trata apenas de imaginação, mas da capacidade de enxergar um pouco mais claramente as perspectivas reais de crescimento que a vida disponibiliza.

GÊMEOS: Com tantas emoções desencontradas e misturadas circulando pela sua alma, fica difícil avaliar se este seria um bom momento ou se, pelo contrário, sua alma estaria indo ladeira abaixo, convencida de que era para cima.

CÂNCER: As boas ideias que circulam precisam ser testadas na prática para verificar se são tão boas assim, ou se não passam de palavras que entusiasmam na hora da expressão. Conversar é bom, jogar conversa fora nem tanto.

LEÃO: O cenário continua complexo, não há mágica de fim de ano que resolva isso. Porém, a complexidade não deve desanimar você, porque ela é o claro sinal de um progresso que pode ser demorado, mas seguro e consistente.

VIRGEM: Seu poder de convencimento está em alta, porém, a regra continua a mesma, é impossível convencer pessoas que estão com a mente fechada, e só se valem das discussões para reafirmar seus próprios pontos de vista.

LIBRA: São muitas pontas soltas que ainda precisam ser unidas para que o cenário adquira real sentido, e aparentemente não daria tempo para isso, porém, se você transcender esse desânimo temporário, logo perceberá o contrário.

ESCORPIÃO: Melhor você abrir o leque de alternativas para seus planos do que se focar tanto num em especial, que tudo acabe em nada. As coisas andam instáveis o suficiente para que se torne obrigatória uma mudança de rumo.

SAGITÁRIO: Faça o que seja mais seguro, porque apesar de seu indômito espírito de aventura, neste momento sua alma precisa andar por um terreno seguro e confortável, que não dê muito trabalho para ser administrado. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO: Tome as rédeas do destino em suas mãos e domine tudo que esteja ao seu alcance, e até um pouco mais do que isso também. O domínio não é algo que deva ser tratado como negativo, o domínio é fundamental. Muito mais agora.

AQUÁRIO: Este não é um momento em que sua alma tenha qualquer tipo de domínio sobre a realidade, porém, mesmo assim não há necessidade de angústia, porque o aparente descontrole conduzirá tudo ao melhor destino possível.

PEIXES: A vida social, um verdadeiro sacrifício para a alma pisciana, é agora uma esplêndida oportunidade para sua alma ficar sabendo de informações que servirão num futuro próximo, e que enriquecerão seu caminho.