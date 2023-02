Horóscopo de 24/2: veja previsões para esta sexta

Data estelar: Lua cresce em Touro.

Sabemos localizar o que está em cima e embaixo, pela frente e por trás e aos lados diversos também, porque temos o horizonte e a força da gravidade como parâmetros de orientação. Essas são as coordenadas que nos fazem sentir seguros, confiantes de haver uma consistência inabalável que não se sujeita às opiniões, porque é como as coisas são.

Se a força da gravidade fosse desligada, não saberíamos mais dizer quando algo cai ou quando está subindo, e perceberíamos tudo de uma forma completamente diferente, já que encontraríamos outras coordenadas para nos orientar e readquirir a segurança e consistência que todos precisamos para continuar existindo e evoluindo.

Não precisa acontecer um desastre para a percepção mudar, isso também pode ser feito de forma voluntária, buscando outros parâmetros.

ÁRIES: Para suas finanças se aproximarem mais do que sua alma deseja, poucos movimentos são necessários. Portanto, em vez de buscar uma bala de prata que solucione de uma vez só todas as limitações, foco na vida cotidiana.

TOURO: Melhor tomar uma iniciativa atrapalhada do que ficar esperando que as coisas aconteçam magicamente, sem sua intervenção. A vida vai responder a você na mesma medida em que você se atrever a se relacionar com ela.

GÊMEOS: Evite esperar que a vida empurre você na direção dos assuntos que não podem ser evitados, porque quando a vida empurra, o empurrão é forte e consistente. Você pode tomar a iniciativa e ir ao encontro do seu destino.

CÂNCER: A amizade é um relacionamento perfeito, que suporta diversos tipos de emoções e condições, se mantendo estável ao longo do tempo. Muita gente chama de amizade o que de fato não é, você deve evitar esse equívoco.

LEÃO: Agora você obterá resultados muito rápidos na mesma medida das atitudes que tomar, e isso servirá a você para avaliar se aquilo que era tido como uma boa intenção seria boa mesmo, ou se não era apenas outra ilusão.

VIRGEM: Quando a mente amplia seu alcance de entendimento, muitas angústias deixam de ter ressonância, simplesmente desaparecem, porque a angústia é um constrangimento do ser, uma incapacidade de ver tudo com amplitude.

LIBRA: Muita coisa poderia e talvez deveria ser diferente, mas não adianta fazer muito drama sobre isso, porque, inclusive, isso agregaria peso sobre suas costas. Encare tudo com a maior leveza possível e siga em frente.

ESCORPIÃO: Este é um bom momento para ampliar sua rede de contatos, transitando por lugares e ambientes onde seja possível conhecer pessoas novas e diferentes das habituais. Isso, é claro, se você tiver ânimo para tanto.

SAGITÁRIO: Nem sempre os ciclos astrológicos são condizentes com a agenda da civilização, pois, enquanto o momento atual é de divertimento para todos, para sua alma é de trabalho e de prestar atenção às potencialidades.

CAPRICÓRNIO: Responda positivamente ao impulso de se aventurar, porque este movimento é maior do que suas intenções, faz parte do ritmo frenético das órbitas planetárias do sistema solar em que sua vida acontece.

AQUÁRIO: Conclua o que estiver ao seu alcance, para evitar carregar tanto peso do passado sobre suas costas. Qualquer atitude que você puder tomar para cortar a inércia repetitiva do passado terá resultados auspiciosos.

PEIXES: Enquanto não seja possível emplacar seus grandes projetos, você continua tendo à sua disposição a dinâmica do dia a dia para se apoiar e garantir sustentação para sua experiência de vida. Parece pouco, mas não é.