Horóscopo de 24/5: veja previsões para esta quarta

Data estelar: Lua cresce em Leão.

E nós, aqui na Terra, gostaríamos também que nossa presença crescesse, aparecesse, brilhasse e colhêssemos olhares admirados com nossa inteligência, astúcia e carisma, mas quem disse que todo dia estamos com essa bola toda? Nem a Lua crescendo em Leão garante a magia!

Inclusive, porque a inteligência artificial de nosso egoísmo nos faz buscar o brilho onde só há sombras e densidades, muito lindamente travestidas de uma magnificência que carecem, porque nessa artificialidade tentamos encontrar nossa importância nas características que nos distinguem e separam de nossos semelhantes humanos, em vez de acertar a busca do brilho real onde se encontra, na dimensão que temos em comum, no que há de universal em nós e que, por isso, nos conecta e une à Vida de todas as vidas, em que todos nos movimentamos e somos.

ÁRIES: Conserve as coisas funcionando da melhor maneira possível antes de se lançar a dar outros passos diferentes, em busca de novas encrencas, no bom sentido do termo. A preservação é menos divertida, mas consolida interesses.

TOURO: Se o mundo no qual você precisa evoluir é esse mesmo, torto, ambíguo e cheio de contradições, então o melhor será aceitar logo e continuar fazendo o que estiver ao seu alcance para produzir bem-estar e bem-viver.

GÊMEOS: Siga pela via mais segura possível, resistindo à tentação de inventar onda, exercício que é sempre muito mais sedutor do que andar na linha. Só que dessa vez, você pouparia muito estresse andando na linha.

CÂNCER: Ainda que sua alma se sentir ameaçada pelo que acontece, siga em frente com seus planos, mas tenha a sensatez de mudar esses planos quando der de cara com circunstâncias que obriguem a isso. Nada de teimosia.

LEÃO: Cuide para que as atitudes que você tomar, mesmo as que forem motivadas pela maior boa vontade do Universo, não provoquem problemas maiores dos que supostamente se tenta resolver. Essas coisas acontecem, mas melhor não.

VIRGEM: Quanto mais você reflete, mais você conhece, e provavelmente isso também faz a dor de cabeça aumentar, porque ainda não se torna possível conciliar tantos paradoxos e contradições acontecendo ao mesmo tempo.

LIBRA: O fator humano é o que dá mais problema na atualidade, mas isso é bastante compreensível, dado que os anos de pandemia marcaram muito profundamente a alma humana, muito mais do que parece, apesar de todas as evidências.

ESCORPIÃO: No mundo das ideias, as coisas estão muito claras, mas no mundo das atitudes práticas, a alma ainda não acerta na tecla correspondente, para que as coisas aconteçam sem tanto conflito e discordância.

SAGITÁRIO: A realidade dinâmica dos relacionamentos está numa fase muito complexa, e sua alma precisa coordenar informações e fatos que são contraditórios entre si, mas ainda assim existem. Nenhuma precipitação ajudará.

CAPRICÓRNIO: Prefira conviver bem com as pessoas, em vez de ter de recorrer a frequentes conflitos para demarcar seu território. Conviver bem é necessário e promove benefícios a todas as pessoas envolvidas. Serenidade.

AQUÁRIO: Enquanto as pontas soltas dos relacionamentos resistem a ser amarradas e tudo voltar à normalidade da harmonia, há inúmeros detalhes práticos que continuam requerendo atenção e que solucionariam muita coisa. É por aí.

PEIXES: Tudo anda dando mais trabalho do que em outras épocas de sua vida, porque o que você empreende esbarra no funcionamento das instituições e empresas, na dinâmica do mundo, que anda de ponta-cabeça, virada do avesso.