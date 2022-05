Horóscopo de 2/5: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Vênus ingressa em Áries; Lua cresce em Gêmeos.



Que este dia te sirva para te autorizares a voar alto e evitar cair na tentação de te acomodares na normal mediocridade, essa que banaliza e profana tudo, em nome de não reconhecer o que é sagrado e, assim, não ter de fazer o divino sacrifício de melhorar a cada dia.



Tua mente vagueia em busca de entretenimento e, se não tomas cuidado, farás dessa busca a coisa mais importante da existência, desalojando o sagrado de tua vida, te dispersando em excitações que parecem valiosas, mas que o tempo te mostrará serem banais e superficiais.



Não há nada errado em descansar e te entreter, desde que preserves em tua arquitetura mental o conceito que distingue o profano do sagrado, porque, se exorcizas o sagrado de tua vida, tudo irá se banalizando e um dia acordarás com a alma vazia.



ÁRIES: Muitas dúvidas novas se agregam aos dilemas antigos, e seria interessante você tomar um pouco de tempo para se debruçar sobre elas, em busca de respostas sinceras, honestas e transparentes. Muitas descobertas.



TOURO: Se as coisas mais lindas que você pensa e sente não encontram eco em nenhuma das pessoas com que você se relaciona, das duas, uma, ou você sai em busca de alguém com quem compartilhar, ou se delicia em sua solidão.



GÊMEOS: O bom trânsito entre as pessoas faz com que muitas portas estejam abertas e receptivas aos seus anseios. Porém, você precisa tomar a iniciativa e ir em busca dessas pessoas, sem esperar que elas façam convites.



CÂNCER: Um pouco de sorte será sempre bem-vindo, mas é preciso ter em mente que a sorte é autossuficiente, não admite ser controlada por nada nem por ninguém, senão perderia seu status de sorte e se converteria em outra coisa.



LEÃO: Pensar coisas lindas é um bom começo, porque com bons pensamentos seu ânimo melhora, e com ânimo melhorado, você pousa um olhar mais compreensivo nas circunstâncias e, principalmente, nas pessoas envolvidas.



VIRGEM: Investigue suas suspeitas, porque é tentador julgar e condenar sem provas, mas isso não seria digno de você, e complicaria o cenário atual. Investigue tudo, nada dê por sabido nem muito menos por garantido. Em frente.



LIBRA: O bom entendimento entre as pessoas é fundamental, mas isso não quer dizer que, mesmo com todo mundo sabendo disso, que as pessoas façam seu melhor para o entendimento acontecer. Às vezes, é necessário forçar um pouco.



ESCORPIÃO: Dedique seu tempo a organizar as coisas que normalmente não mereceriam seu olhar, porque você as exercita de forma automática, sem prestar atenção alguma. Pois bem, prestando mais atenção, tudo funcionará melhor.



SAGITÁRIO: Busque beleza, se nutra com beleza, seja essa cosmética ou estética, seja a beleza do pensamento ou a beleza do tato. Sua alma precisa se sentir bem, e esse é um direito inalienável de todo ser humano.



CAPRICÓRNIO: Compreender mais e criticar menos, essa mudança de arquitetura mental facilitará muito as coisas, especialmente no que diz respeito a esses assuntos familiares que são tratados de maneira visceral.



AQUÁRIO: O bem-estar começa arrumando bem os ambientes onde você passa a maior parte do tempo e, também, conectando esses ambientes para que o movimento entre uns e outros seja o mais harmonioso possível. Propicie o bem-estar.



PEIXES: Se o dinheiro se converte numa preocupação, isso é resultado da maneira com que você o pensa, porque, tecnicamente, o dinheiro foi inventado para ser solução, e não problema. Importante mudar o ponto de vista.