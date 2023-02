Horóscopo de 25/2: veja previsões para este sábado

Data estelar: Lua cresce em Touro.

A realidade existe porque a percebemos? Ou nós percebemos a realidade porque ela existe? O tempo inteiro acontecem muitas mais coisas das que somos capazes de perceber, muitas delas existindo, inclusive, fora de nosso alcance, porque sequer teríamos palavras para as conceituar.

A não ser que sejamos espiões ou introvertidos brutais, o normal é fazermos o possível para sermos percebidos e constatar que fazemos alguma impressão em nossos semelhantes e diferentes, que pode ser qualquer uma, desde que não seja a indiferença, porque é necessária uma segurança emocional enorme para lidar com a eventual possibilidade de transitarmos por entre as pessoas como invisíveis. Talvez nunca tenhamos a resposta de se a realidade existe porque a percebemos, ou se a percebemos porque existe, mas uma coisa é certa, sermos percebidos é importante.

ÁRIES: As condições são propícias para você tomar atitudes que busquem consolidar mais segurança e conforto. Portanto, este não é um momento adequado para você se encrencar, mas, pelo contrário, de tomar distância das encrencas.

TOURO: As coisas vão andar na mesma medida em que você se atrever a tomar algumas iniciativas, porque se ficar esperando algo acontecer por si só, o resultado será você ficar esperando e nada além. Iniciativas necessárias.

GÊMEOS: Essa saudade de algo que sua alma não sabe identificar direito é um sentimento que há de ser levado a sério, mas não ao ponto de provocar desorientação, já que há tantas outras coisas para fazer ao mesmo tempo.

CÂNCER: Busque a proximidade das pessoas que normalmente encheriam seu coração de alegria e conforto, mas se nada disso puder ser obtido com elas, então busque se conectar a um novo grupo de pessoas. Alegria e conforto.

LEÃO: Tudo que você fizer agora ganhará uma exposição maior do que a normal, portanto, é bom medir suas palavras e calcular o efeito que você pretende exercer no mundo, para depois não se queixar dos resultados. Isso não.

VIRGEM: Quando a mente não consegue assumir um ponto de vista amplo sobre os acontecimentos, começam as preocupações e angústias. Procure se lembrar desta regra na próxima vez que imaginar não haver saída para algo.

LIBRA: As pessoas fazem dramas exagerados, que não são condizentes com as reais circunstâncias das quais se queixam. Se não gastassem tanto tempo fazendo drama, com certeza iriam encontrar soluções muito rapidamente.

ESCORPIÃO: Para conhecer novas pessoas as condições estão dadas, as circunstâncias ajudam, agora só falta verificar se sua alma está no humor necessário para isso, ou se prefere tomar distância de tudo e de todos.

SAGITÁRIO: O momento é cheio de potencialidades, mas de tarefas também, portanto, se você pensou que este seria um tempo de descanso e divertimento, é melhor repensar e prestar atenção aos detalhes que se apresentam.

CAPRICÓRNIO: Para que buscar paz e sossego enquanto a alma se sente motivada a se lançar à aventura? Dessa vez, procure responder positivamente a esse impulso visceral e irracional de experimentar uma encrenca.

AQUÁRIO: Busque proteção nos lugares e pessoas que normalmente serviriam a esse fim, mas se por alguma dessas coisas estranhas da vida nada disso estiver disponível, então busque proteção e conforto onde a intuição indicar.

PEIXES: Procure valorizar as pequenas coisas da vida cotidiana, porque elas não são tão rasas quanto a alma pressupõe, é possível encontrar profundidade nelas, na mesma medida em que você questionar a realidade. Só assim.