Horóscopo de 25/4: veja previsões para esta segunda

Data estelar: Lua míngua em Peixes a partir das 7h16

Neste momento, de nada te serve a palavra que deixaram escrita aqueles reverenciados da antiguidade, porque reconheces que a experiência de vida não é uma teoria vazia, ou uma frase de efeito, mas que, na condição de tua humanidade, é o resultado das decisões, pequenas e grandes, que tua alma tem de tomar na solidão do campo de batalha.

Agora é quando tu precisas mostrar a fibra de tua alma, não para ninguém, mas para tua própria alma, que há de reconhecer, na prática de suas decisões, se é capaz de suportar o tranco dos avanços ansiados, já que nenhuma teoria ancestral nem tampouco golpe de sorte algum fará por ti o que somente tua alma há de realizar.

A solidão não é um peso melancólico, pois, se tu suportas tua solidão, saberás desenvolver bons relacionamentos também.

ÁRIES: Tudo começa com algum sonho, naquele momento em que sua alma se sente desamparada e entregue à própria sorte. Tenha certeza de que, a despeito dos sentimentos que assombram o coração, tudo continua indo muito bem.

TOURO: Procure se complicar nesta parte do caminho, porque, apesar de você fazer várias coisas sem a ajuda de ninguém, o melhor que poderia ser feito depende da colaboração de outrem, com todas as complicações inerentes.

GÊMEOS: Procure dar seu melhor e avançar nos seus planos, e se não tiver certeza de plano algum em andamento, procure pelo menos agir para garantir que seus interesses continuem firmes e fortes. Este é um momento de ação.

CÂNCER: Impossível é algo que depende de decisões interiores, que determinam até que ponto sua alma quer se arriscar. Impossível é algo que sempre vem junto a desejos fantásticos, que eventualmente podem ser realizados.

LEÃO: Apesar de ser impossível, neste momento, você ter controle de qualquer coisa que o valha, mesmo assim a situação não há de ser encarada com tom dramático, como se você estivesse no cadafalso. É hora de aventura.

VIRGEM: Não há maior aventura, para o ser humano, do que a do relacionamento. Nessa dimensão, nada é seguro, nada é garantido nem muito menos há chance de você certificar que tudo saia de acordo com seus planos.

LIBRA: Este é um momento que traz consigo inúmeras potencialidades, com as quais sua alma sonha, no momento que entra em contato com questões aparentemente banais, mas que adquirem valor e importância pelos sonhos envolvidos.

ESCORPIÃO: Aposte suas fichas no que tiver vontade de fazer, mas cuide para que suas ações sejam orientadas por conceitos que, ao ser realizados, beneficiem a todas as pessoas com que você se relaciona. É possível?

SAGITÁRIO: Nada é fácil, mas tampouco tudo é complicado. Nem tanto ao céu nem tanto ao inferno, este é um momento em que sua alma precisa enxergar tudo do ponto de vista mais realista possível, sem agregar nem tirar.

CAPRICÓRNIO: Tantas coisas deveriam e poderiam ser ditas, mas também há pudores e temores que impedem as conversas francas. Isso há de ser superado, senão intencionalmente, mas com sua alma se aproveitando das coincidências.

AQUÁRIO: As questões materiais que durante muito tempo foram objeto de angústia, sua alma aprende, agora, a tratar com muito mais leveza, o que, magicamente, faz com que a dinâmica se torne mais fluída e próspera. Magia.

PEIXES: Foco e determinação requerem esforço, são posicionamentos muito importantes, mas há outro tipo de postura que, com menos esforço e mais regozijo, também trazem os mesmos resultados. É a confiança da entrega incondicional.