Horóscopo de 25/5: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua cresce em Leão.

Nosso egoísmo de cada dia funciona em torno de uma inteligência artificial, desconectada totalmente da realidade maior em que nossas presenças se inserem, se autorizando a determinar limites ao território que clama ser exclusivamente dela, varrendo para baixo do tapete da consciência qualquer noção de partilha e comunhão.

Egoístas que somos, merecemos toda a ficção pseudocientífica de termos projetado para fora de nós a inteligência artificial e a transformarmos num instrumento de tecnologia, que nos torturará com inconsistências e alucinações travestidas de verdades absolutas da mesma forma com que a inteligência artificial de nosso egoísmo nos tortura para, quem sabe, daqui a algumas décadas nos sentirmos envergonhados da realidade mequetrefe que o egoísmo provoca.

ÁRIES: É tentador se lançar a novas aventuras, mas seria melhor tomar mais tempo para pensar e, principalmente, se dedicar, aqui e agora, a conservar em bom funcionamento tudo que você já está administrando. Ordem.

TOURO: Muito difícil que, na atualidade, algo esteja funcionando como deveria, tudo se sustenta mais por maquiagem do que pela própria razão de existir. No entanto, é nesse mundo que sua alma precisa continuar evoluindo.

GÊMEOS: Mantenha o eixo, cabeça no lugar e o coração sereno ao máximo, porque a ansiedade quer morder sua alma e a convencer de que a qualquer momento aconteceria o pior. Amordace a ansiedade, ou deixe ela falando sozinha.

CÂNCER: As notícias intimidam, mas é preciso seguir em frente, porque a lógica do mundo não anda dando conta da realidade que se desenha. É por isso mesmo que as pessoas andam desvairadas, incapazes de acertar na tecla pertinente.

LEÃO: Trapalhadas, todo mundo faz alguma pelo menos, mas há épocas da vida em que parece haver uma conspiração invisível, que motiva você a cometer mais trapalhadas do que o normal. Melhor monitorar isso e levar a sério.

VIRGEM: Importante mesmo é manter a mente aberta, receptiva às impressões que você recebe do mundo ao seu redor, e também do mundo interior, que é tão real quando o exterior, mas em geral acaba sendo negligenciado e desvalorizado.

LIBRA: Faça sua parte e não espere grande coisa de tudo que dependa da boa vontade alheia, porque essa está limitada ao fluxo de humor das pessoas, que não anda muito para cima, ao contrário. Fator humano dá problema.

ESCORPIÃO: É importante desenhar mentalmente, com a maior clareza possível, o cenário que se pretende conquistar. Porém, tão importante quanto isso é acertar nas atitudes práticas que ajudem a realizar as pretensões.

SAGITÁRIO: Poderia ser tudo de outro jeito, mas as coisas são como são, seguem o curso que foi marcado no início, seja nos relacionamentos, empreendimentos ou mesmo na vigília de um dia útil. Muita atenção aos começos.

CAPRICÓRNIO: Sempre sobrarão motivos de inquietação, mas os poucos motivos que houver para regozijo e harmonia entre as pessoas hão de ser aproveitados ao máximo, porque de tanto ficar inquieta a alma acaba cansando.

AQUÁRIO: Questões estruturais e de princípios não podem ser discutidas em busca de entendimento, porque ninguém dá o braço a torcer. Porém, enquanto isso há coisas práticas que precisam ser solucionadas, sem discussão.

PEIXES: Enquanto continuar fazendo sua parte com a maior boa vontade possível, não importa o quanto seja perturbador ter de lidar com bancos, empresas e instituições, pelas trapalhadas que cometem, ainda assim você vencerá.